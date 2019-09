Amerikanske myndigheter bekrefter at videoer med uidentifiserte objekter er ekte

Talspersonen for den amerikanske marinen sier det er snakk om såkalte uforklarlige luftfenomener.

LOS ANGELES: I desember i 2017 og mars i 2018 ble videoer sluppet av gruppen To The Stars Academy of Arts and Science (TTSAAS), og de ble senere publisert av New York Times.

Videoene viste tilsynelatende at piloter i den amerikanske marinen fanget avlange objekter i stor fart på film. Etter at klippene ble offentliggjort har mange spekulert i om det var snakk om UFO-er, mens flere hevdet videoene var falske.

Se videoen offentliggjort av TTSAAS i sin helhet øverst i artikkelen.

Nå bekrefter imidlertid den amerikanske marinen til CNN at videoene er ekte. Talsperson Joe Gradisher forteller til mediehuset at det er snakk om et «unidentified aerial phenomena», forkortet til UAP, altså et uforklarlige luftfenomen. Talspersonen gir ingen hint om hva de tror objektene kan være.

I et av klippene, som er fra 2004, ser man at sensorer prøver å låse objektet som et mål, men at det setter opp farten så mye at sensorene ikke klarer å finne det igjen.

I noen av de andre klippene kan man høre pilotene prøve å tolke hva det er de ser. «Herregud. De går alle mot vinden» og «se på den greia» er blant kommentarene man hører.

Talspersonen for marinen, Josh Gradisher, forteller til CNN at de nå viser åpenhet angående UAP-ene blant annet fordi de ønsker at dem som er involvert i øvelsene skal rapportere slike gjenstander, ettersom objektene kan true pilotenes sikkerhet.

- I mange år rapporterte ikke luftpersonellet vårt slike gjenstander på grunn av fordommene koblet til tidligere terminologi og teoriene om hva som var eller ikke var på slike videoer, forklarer Gradisher.

Klippene som nå er offentliggjort er bare en brøkdel av ukjente objekter man ser under marineøvelser, forteller Gradisher. Og den eneste måten å finne ut hva det er snakk om, er at pilotene rapporterer det når de ser slike objekter.

Den amerikanske marinen har også tidligere kommet med en slik oppfordring. Det norske forsvaret opplyste da til Nettavisen at de ikke står overfor tilsvarende problemstillinger.

- Forsvaret har ingen spesielle rapporteringsrutiner for observasjoner av UFO. Jeg har konferert med erfarne piloter som ikke har vært borti observasjoner av UFO-er i sin operativ tjenesteperiode, uttalte talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, oberstløytnant Ivar Moen, til Nettavisen.

- Skulle det være observasjoner gjort av våre piloter under oppdrag av et eller flere ukjent objekt, så vil våre allerede etablerte rutiner for rapporter etter hvert «mission» fange opp dette, la Moen til.