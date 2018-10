Amerikanske nordsjødykkere tapte rettssak

En gruppe amerikanske tidligere nordsjødykkere som krevde å få utbetalt den norske kompensasjonsordningen, fikk ikke medhold i Oslo tingrett.

Sju amerikanske dykkere og en enke etter en norsk dykker krevde å få utbetalt den norske kompensasjonsordningen. De hevdet at krav om erstatning og kompensasjon for skadene som staten har påført dem, ikke var foreldet, skriver Stavanger Aftenblad.

De amerikanske dykkerne var ikke kjent med de rettslige og politiske etterspillene pionerdykkingen har hatt i Norge opp gjennom årene.

Dommer Ingebjørg Tønnesen i Oslo tingrett slo likevel fast at saken er foreldet, ettersom treårsfristen for foreldelse startet å løpe da den første kompensasjonsordningen ble vedtatt i Stortinget i 2004.

Hun sier videre at dykkerne uansett ikke ville vunnet fram med kravene om erstatning fordi vilkårene for kompensasjon ikke er oppfylt for de tidligere dykkerne.

(©NTB)

