Amerikanske stemmer i Oslo kan telle ekstra mye

Amerikanere bosatt i Norge går til valgurnene for å avgjøre hvem som skal prøve å slå Donald Trump til høsten.

Tirsdag 3. mars er selve høydepunktet for Demokratenes nominasjonsprosess når hele 14 delstater holder nominasjonsvalg for å avgjøre hvem som skal stille mot president Donald Trump 3. november.

De gjenværende kandidatene Joe Biden (77), Bernie Sanders (78), Michael Bloomberg (78), Elizabeth Warren (70) og Tulsi Gabbard (38) skal kjempe om å kare til seg flest delegater. Totalt er det 1357 delegater som står på spill på «Super Tuesday».

Den kandidaten som har over halvparten av de totalt 4750 delegatene som deles ut på Demokratenes landsmøte til sommeren, blir utnevnt som partiets presidentkandidat.

Stemmer i utlandet teller mye

Super Tuesday er også en viktig dag for demokrater bosatt i utlandet, som også holder nominasjonsvalg i dag. Democrats Abroad Norway arrangerer fysiske valg for amerikanske demokratene som er bosatt i Norge.

- Vi skal avholde fysiske valg i dag. Vi har en stasjon på Oslo vest og en i Stavanger. Alle demokrater i utlandet kan stemme i Det demokratiske nominasjonsvalget. Democrats Abroad utgjør én av «delstatene» som avholder nominasjonsvalg på supertirsdag. Democrats Abroad Global Presidential Primary har totalt 21 delegater, sier styreformann i Democrats Abroad Norway, Jonathan Roth, til Nettavisen.

- Dette er et relativt høyt antall delegater. Democrats Abroad har omtrent 160.000 medlemmer på verdensbasis. I teorien så er én stemme i Oslo mer verdt enn én stemme i for eksempel Wisconsin (antall delegater fordelt på velgere red.anm.). Norge er en slags «county» i Democrats Abroad Global Presidential Primary, og vi ringer inn valgresultatet i kveld, sier Roth.

Wisconsin har til sammen 97 delegater, hvorav 13 er superdelegater, og avholder nominasjonsvalg først neste måned.

Mens California og Texas, som er de største delstatene, avholder nominasjonsvalg på «supertirsdag», med henholdsvis 415 og 228 delegater som deles ut til kandidatene. Political Data Inc. har estimert at om lag ti millioner velgere vil delta i Demokratens nominasjonsvalg i California, skriver The Guardian.

Kandidatene som ikke kommer over sperregrensen på 15 prosent, for ingen delegater.

Styreleder i Democrats Abroad Norway, Jonathan Roth. Foto: Democrats Abroad Norway,

- Behov for å møte opp fysisk

- Venter dere stort oppmøte i dag, Roth?

- For å være helt ærlig så blir det bare ren gjetning. Vi har langt over tusen medlemmer i Norge, men de har også mulighet til å avgi stemme online. Så dette avhenger av folks entusiasme, sier han.

- Denne gangen kan demokrater bosatt i utlandet også avgi en fysisk stemme oppi valgurnen. Dette er en fysisk handling som jeg tror vil føre til større oppslutning, og med tanke på hvem som er i Det hvite hus, tror jeg folk har et behov for å møte opp fysisk for å få ballen til å rulle i riktig retning, legger han til.

Democrats Abroad Norway holder valgurnene åpne fra 14.30 til 20.30 tirsdag kveld. I Oslo kan amerikanske demokrater avgi stemme på American Lutheran Church på Frogner på Frogner. Mens i Stavanger avholdes valget på «Kafe Go Nok».

Biden eller Sanders?

- Hvem skal du stemme på, Roth?

- Det kan jeg ikke si. Jeg må forbli nøytral på grunn av min stilling, men det er et stort valg, spesielt med tanke på det som skjedde i går, sier Roth og henviser til kandidatene som trakk seg på tampen av supertirsdag.

Pete Buttigieg og Amy Klobuchar trakk seg på mandag, mens Tom Steyer ga seg etter nederlaget i South Carolina.

- De vet at de ikke kommer til å vinne. De har en politisk framtid å ta hensyn til og vil ikke ødelegge for sin egen posisjon i partiet, sier Roth.

- Hvis Bloomberg var en vanlig kandidat, ville han trolig ha trukket seg i går som de andre gjorde. Men på grunn av alle pengene han har brukt i valgkampen, vil han gjerne stå løpet ut, legger han til.

- Hvem har best sjanse til å vinne mot Trump, Sanders eller Biden?

- Jeg kan ikke ta stilling til det. Jeg tror begge er i stand til å vinne. Men de kan ikke angripe hverandre for mye, for da kan deres tilhengere ende opp med å mislike den andres kandidat. De må jobbe mot å samle partiet. Så dette er en delikat balanse, sier han.