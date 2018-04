Ammerud-drapet: Nektet straffskyld 

Den eldste av de to mennene som står tiltalt for parteringsdrapet på Ammerud i 2016, nektet straffskyld da rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag.

28-åringen svarte klart nei på tiltalepunktet om drap, mens den andre drapstiltalte, en 26 år gammel mann, erkjente straffskyld.

Begge erkjente tiltalepunktet som gjelder partering av 35 år gamle Dan Johnny Myhre i april 2016.

Den tredje tiltalte i saken, en 29 år gammel kvinne, er ikke tiltalt for drap, men for å ha hjulpet til med parteringen og for ikke å ha avverget situasjonen. Hun svarte benektende på begge skyldspørsmål.

Et motiv for drapet skal være 30 gram hasj som forsvant, men påtalemyndigheten vet ikke om hasjen var borte eller ikke.

Spørsmål om forvaring

De to mennene er tiltalt for å ha drept Myhre med en rekke kutt og stikk i hodet og overkroppen i en leilighet på Ammerud i Oslo i april 2016. Offeret døde av blodtap og pustevansker.

26-åringen har tilstått drapet, mens den eldste har forklart at han utøvde vold mot 35-åringen, for så å trekke seg.

I tiltalen som er tatt ut av førstestatsadvokat Katharina Rise, tas det forbehold om å legge ned påstand om forvaring for de to mennene, men ikke kvinnen.

I alt fire rettssakkyndige følger saken som er berammet fram til 9. mai.

Ikke vinkelsliper

I tiltalen fremgår det at det blant annet ble brukt vinkelsliper for å partere liket. I sin innledning sa statsadvokat Alvar Randa at det var spørsmål om å låne en vinkelsliper, men utover vil påtalemyndighetene konsentrere seg om kniver og økser.

26-åringen har avvist at han er farlig, til tross for at han erkjenner drapet.

Offerets overkropp ble funnet i en trillekoffert. Aktor sa i retten at ikke alle kroppsdeler er funnet.

Avdødes mor følger saken sammen med sin bistandsadvokat Halldis Winje. Aktor advarte mot noe av det som vil komme fram i retten, og sa at moren vil få varsel i forkant.

Det er gjort 16 avhør av de tiltalte, et materiale som utgjør mange hundre sider. Det er også filmet en rekonstruksjon.

