Amnesty: 59 opposisjonelle torturert i Kamerun

Sikkerhetsstyrker har torturert 59 aktivister som krevde at Kameruns opposisjonsleder slippes ut av fengsel, ifølge Amnesty International.

Maurice Kamto leder opposisjonspartiet MRC og ble pågrepet sammen med rundt 100 MRC-tilhengere i januar.

De har sittet fengslet siden. Opposisjonen har holdt demonstrasjoner etter presidentvalget i fjor høst, som de mener var rigget i favør av president Paul Biya, som har hatt makten i Kamerun i 36 år.

1. juni ble 59 MRC-tilhengere pågrepet i forkant av en planlagt demonstrasjon i hovedstaden Yaoundé. Ifølge Amnesty ble de torturert og banket opp ved den kamerunske statens forsvarssekretariat SED.

– I likhet med mange uoffisielle interneringssentre over hele Kamerun har SED et rykte på seg for å torturere innsatte. Det må bli en slutt på denne undertrykkende og brutale taktikken for å kneble meningsmotstand, sier Marie-Evelyne Petrus Barry, Amnestys internasjonale direktør for Vest- og Sentral-Afrika.

Aktivistene ble løslatt etter mishandlingen, ifølge Amnesty, som oppfordrer kamerunske myndigheter til å løslate Kamto umiddelbart.

– Væpnet med trekjepp, kabel og batong slo de oss over ørene og kroppen. Deretter tvang de oss til å krype i gjørma, forteller en av aktivistene til Amnesty.

Den tidligere franske kolonien har vært rammet av uro siden 2016. Da kunngjorde to hovedsakelig engelskspråklige regioner at de ønsket å løsrive seg og opprette en ny stat kalt Ambazonia.

Engelsktalende kamerunere har lenge klaget over å bli behandlet som annenrangs borgere.