Amnesty International ut mot den franske regjeringen

Frankrike bryter egne regler om våpeneksport til Egypt, mener Amnesty International.

I en rapport som menneskerettsorganisasjonen la fram tirsdag, kommer det fram at egyptiske sikkerhetsstyrker har benyttet franske pansrede kjøretøy når de har skutt mot demonstranter under protestaksjoner i Egypt.

Ifølge Amnesty er det tydelig bevis for at franskleverte Sherpas- og MIDS-kjøretøy blir brukt til undertrykkelse av sivile. Dette er et brudd på Frankrikes egne regler om våpeneksport til Egypt, ifølge organisasjonen.

Rapporten tar for seg den blodige hendelsen i Kairo 14. august 2013 da sikkerhetsstyrker drepte hundrevis av demonstranter som protesterte mot at den folkevalgte presidenten Mohamed Murs var avsatt av militæret.

Hendelsen beskrives som den verste massakren siden massakren på Den himmelske fredsplass i Kina i 1989.

Mellom 2012 og 2016 skal Frankrike ha levert flere våpen til Egypt enn det landet gjorde i de foregående 20 årene, samt ha gitt mer enn 1,4 milliarder euro til militær- og sikkerhetsutstyr til Kairo i 2017.

Frankrike og andre EU-medlemmer er pålagt å nekte eksportlisenser til våpenhandel dersom det er en klar risiko for at utstyret eller teknologien blir benyttet til undertrykking av egen befolkning.

– Det er skremmende at Frankrike har fortsatt å gi militært utstyr til Egypt etter at det ble benyttet i et av de mest dødelige angrepene i det 21. århundre,» sier Najia Bounaim i Amnesty International.

Hun legger til at det faktum at disse overføringene ble gjort, til tross for at egyptiske myndigheter unnlot å innføre tiltak mot våpenmisbruk, setter Frankrike i fare for medvirkning i den pågående menneskerettighetskrisen i Egypt.

(©NTB)

