Amnesty slakter norsk korona-app: - Svært inngripende overvåking

Amnesty mener norsk Smittestopp-app representerer overvåking som går langt utover det som er forsvarlig for å stanse smittespredning.

Amnesty International rangerer den norske Smittestopp-appen på bunn i verden sammen med apper fra Kuwait og Bahrain når det gjelder personvern.

Til NRK sier Claudio Guarnieri, sjef for Amnesty Internationals sikkerhetslaboratorium, at de tre appene må stanses øyeblikkelig – inntil tilstrekkelig sikring av menneskerettighetene er på plass.

– Bahrain, Kuwait og Norge gjør en grov overkjøring av personvernet, med svært inngripende overvåking som går langt utover det som er forsvarlig i arbeidet med å stoppe koronasmitten, sier han.

Helseminister Bent Høie (H) er uenig og mener appen ikke går utover menneskerettighetene, blant annet fordi den er frivillig å laste ned.

Smittestopp-appen ble lansert 16. april med Trondheim, Tromsø og Drammen som testkommuner.

Statsministeren anbefalte

Statsminister Erna Solberg (H) ba om at så mange som mulig lastet ned appen. Hun poengterte at målet med appen er at mennesker skal bli varslet dersom de har vært i nærkontakt med noen som er smittet.

- Ønsker vi oss mer frihet raskere, er dette veien å gå, sa statsministeren 16. april.

Hun fortalte at Politiets sikkerhetstjeneste også hadde vurdert appen og sagt at selv hun som statsminister trygt kan ta den i bruk.

Under 600.000 brukere

Etter lanseringen er appen lastet ned av 1.600.000 personer i Norge. I midten av juni var antall aktive brukere under 600.000.

En ekspertgruppe konkluderte 20. mai med at sikkerhet og personvern ikke er godt nok ivaretatt i appen. De anbefalte blant annet å fjerne all data man ikke trenger for å drive med kontaktsporing.

Folkehelseinstituttet valgte 15. juni å slette alle data fra appen etter å ha fått varsel om midlertidig forbud mot datainnsamling i Smittestopp fra Datatilsynet.

