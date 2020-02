Amper stemning blant ungdom på Torshov: - Knust rute på trikk

Politiet med flere patruljer på plass på Torshov i Oslo.

Oslo-politiet melder søndag ved 20.45-tiden at de er på Torshov, der flere ungdommer er samlet og det er amper stemning.

- Vi er i området med flere patruljer, da det er svært mange ungdommer som oppholder seg der, og stemningen er amper. Det har bl.a. blitt knust en rute i en trikk, skriver politiet på Twitter.

Et vitne forteller til Nettavisen at det var svært mange ungdom på stedet før politiet kom til.

Operasjonsleder Tor Jøkling i Politiet bekrefter til Nettavisen at det har oppstått bråk i forbindelse med et arrangement for ungdom i bydelen.

- Litt etter klokka åtte meldte patruljene at det begynte å samles ganske mye ungdom rundt Torshov, Vogts gate, mulig det kan settes i forbindelse med et arrangement i bydelen. Vi regnet med dette kunne trekke ungdommer, sa operasjonslederen.

- Det ble mye ungdommer i gatene i dette området, og det ble etter hvert veldig amper og kaotisk stemning. Vi sendte flere patruljer for å få kontroll. Vi fikk roa stemningen, men noen klarte å knuse en rute på trikken. Da valgte sjåføren å parkere trikken å forlate den. Han var uskadd, men trafikkleder kom og ivaretok sjåfør og selve trikken. Etter kort tid fikk de flyttet trikken.

Operasjonsleder bekrefter også at de kommer til å opprette en anmeldelse for skadeverk, men at de ikke har noen mistenkte i skrivende stund. Det skal ikke være snakk om personskader.