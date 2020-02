Amund Hellesø vil bli leder - derfor utfordrer han Trond Giske

Helt nord i Trøndelag sitter Amund Hellesø og styrer Norges største havbrukskommune. Nå vil han også styre Arbeiderpartiet i Trøndelag.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): – Trond Giske er en dyktig og viktig politiker for oss, men det er ikke sikkert den klokeste løsningen er å gi ham oppgaven med å lede Arbeiderpartiet i Trøndelag, sier Amund Hellesø som i det daglige er ordfører i Nærøysund kommune.

Når Nettavisen snakker med ham, er det bare noen minutter siden lokallagene i Trøndelag hadde siste frist til å melde inn forslag på hvem som skal lede landets største politiske fylkesparti.

Selv om valgkomiteen i skrivende stund ikke har offentliggjort forslagene, er det ingen tvil om at netttopp Hellesøs navn vil være en gjenganger i forslagene. Det vil også Trond Giske være.

Vil samle partiet

I begynnelsen av februar bekreftet han nemlig at han er kandidat til å overta som leder av Arbeiderpartiet Dette skjedde samtidig som de aller fleste trodde Trond Giske var favoritt til å overta det mektige vervet etter at sittende leder Per Olav Hopsø.

STOR STØTTE: Trond Giske har stor støtte i partiet, men er også omstridt. Derfor er det langt fra sikkert han blir ny fylkesleder i Trøndelag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen (NTB scanpix)

Nå virker ikke det like sikkert lenger.

– Hvorfor ønsker du å lede Arbeiderpartiet i Trøndelag?



– Jeg mener at det er viktig at ledelsen gjenspeiler hele området det skal representere. I tillegg håper jeg at jeg kan være med på å samle fylkeslaget. Vi vet at Trond Giske ikke er ønsket av alle og han derfor ikke er den beste løsningen.

– Giske er en ressurs

Han understreker samtidig at han ikke stiller noe ultimatum slik Arnhild Holstad, ordfører i Namsos, har gjort. Hun har sagt at det er uaktuelt å sitte i et styre eller være vararepresentant til et styre hvor Trond Giske er medlem.

– Jeg ønsker å samle partiet, og Trond Giske er en ressurs. Målet må være at vi setter sammen det beste laget, og på det laget hører han hjemme.

– Har du snakket med Giske etter at du sa deg villig til å bli leder?



– Ikke om dette, men vi snakket sammen forrige fredag da vi møttes i fylkesstyret. Men skaper mitt kandidatur splid, så er jo ikke det en god løsning.

Om det blir splid eller ikke, får vi kanskje vite litt mer om over helga. Mandag møtes nemlig valgkomiteen for å fortsette arbeidet med å sette sammen en ny ledelse i fylkeslaget.

Måtte utsette sammenslåing

Etter komiteens første møte, sa leder Arild Grande at de ønsker en leder som kan samle fylkeslaget. Noe som kan trenges i et parti som har hatt flere store utfordringer etter at lagene i tidligere Nord- og Sør-Trøndelag slo seg sammen for noen år siden.

TRAVEL MANN: Arild Grande leder valgkomiteen i Trøndelag Ap. Foto: Stein Nervik

Det begynte allerede før lagene formelt slo seg sammen i 2017. Da ble daværende bystyrepolitiker i Trondheim og Giske-venn Rune Olsø foreslått som den aller første lederen i et samlet Tøndelag Ap.

Omtrent samtidig skrev Adresseavisen opp flere kritiske saker om Olsøs dobbeltrolle som bystyrepolitiker og næringsdrivende i flere byutviklingssaker.

Det hele endte med at Anne Marit Mevassvik, daværende fylkesråd i Nord-Trøndelag og arkitekten bak det historiske sammenslåingsvedtaket på Stiklestad våren 2017, trakk seg som nestlederkandidat bare dager før det historiske årsmøtet.

Samtidig trakk også dagens nestleder, May Britt Lagesen, seg som kandidat til styret.

Kort tid etter trakk også Olsø seg som lederkandidat. og hele partisammenslåingen ble utsatt.

Frykter trondheimsdominans

Selv om situasjonen ikke er like dramatisk i år, så er flere i Arbeiderpartiet skeptisk til at mye partimakt er samlet i og rundt Trondheim.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er fra Trondheim.

Gruppeleder og sittende fylkesleder Per Olav Hopsø er fra nabokommunen Melhus.

Stortingsrepresentantene Trond Giske og Eva Kristin Hansen er fra Trondheim.

GIR SEG: Per Olav Hopsø går av som leder, men fortsetter som gruppeleder i fylkestinget. Foto: (NTB scanpix)

De fire andre stortingsrepresentantene er fra Levanger, Ørland, Stjørdal og Orkland kommuner. Alle sammen mindre enn en times kjøring fra partikontoret i Folkets hus i Trondheim sentrum.

Utelukker ikke kampvotering

Dette i et fylke det i følge Google maps tar 6 timer og 20 minutter å kjøre strakeste vei (E6) fra nord til sør. I følge samme Google maps tar det 6 timer og 40 minutter å kjøre fra Oslo til Trondheim.

– Alle politiske partier trenger en debatt knyttet til representasjon. Det er for mange ledene politikere i dag som har glemt hvordan det er å bo i en kommune. Jeg ønsker å ha folk tilbake i politikken. Vi kan ikke bare ha stortings- og andre heldagspolitikere, sier Hellesø.

– Betyr det at du vil stille som motkandidat på årsmøtet dersom valgkomiteen ikke innstiller deg som leder?

– Dersom det kommer benkeforslag på årsmøtet, så kommer det ikke fra meg. Det vil være det motsatte av bidra til å samle partiet. Jeg vil heller ikke jobbe for eget kandidatur mot en annen kandidat hvis det bidrar til uro i partiet. Samtidig er jeg jo fortsatt kandidat selv om valgkomiteen ikke innstiller på meg.