Amundsen svarer Erna Solberg: – I den verden jeg lever i, angriper venstreekstreme og innvandrerungdom politiet

Ordvekslingen mellom Erna Solberg (H) og Per-Willy Amundsen (Frp) fortsetter.

Amundsen skrev nylig på Facebook at man i Oslo «trenger politimestere som Willy Haugli». Han beskrev Haugli som «en tøff nordlending som sier ifra og tar vare på sine mannskaper. Ikke sosionomer som vil forstå kriminelle i hjel». Det skapte reaksjoner.

En av dem som reagerte var statsminister Erna Solberg, som hadde Amundsen som justisminister i sin regjering fra slutten av 2016 til tidlig i 2018:

– Jeg vet ikke hvilken verden Per-Willy lever i for tiden når han sier dette, sa Erna Solberg til TV 2.

Hun uttalte at Sian-demonstrasjonene ble håndtert riktig av politiet.

– De har forsøkt å konfliktdempe og beskytte ytringsfriheten, sa Solberg.

Nå forsøker Amundsen i et nytt Facebook-innlegg å forklare «hvilken verden han lever i»:

– I den verden jeg lever i, angriper venstreekstreme og innvandrerungdom politiet. Demonstranter kaster stoler, flasker, jernstenger, blikkbokser, egg og stein på politiet. Politiets biler blir utsatt for skadeverk, folk klatrer opp på taket av politibilene og hamrer på rutene. Alt dette skjer mens politiet åpenbart er instruert til å trekke seg tilbake. I den verden jeg lever i, legitimerer politikere på venstresiden aggresjon mot politiet, skriver Amundsen.

Etter at SIAN hadde avsluttet sin krenkefest og markering på Eidsvolls plass foran Stortinget fortsatte bråket i Oslos sentrumsgater. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Deretter retter han skytsen mot media:

– Oslo-pressen kritiserer politiet for selv den minste bruk av nødvendige maktmidler for å gjenopprette ro og orden. VG lager overskrifter som: «-Jeg ropte «ikke bruk kjemiske våpen mot barn». Så kom politiet og gasset oss».

Amundsen mener også at politiets autoritet står i fare, og er i ferd med å brytes ned:

– I den verden jeg lever i, spres bilder og videoer på sosiale medier som skaper inntrykk av at pøbelen herjer fritt i Oslos gater – uten at politiet griper inn. Politiets respekt og autoritet brytes ned fordi politiets ledelse velger en alt for forsiktig fremgangsmåte. Ledelsen ønsker ikke å provosere, men ser ikke ut til å forstå hvilke signaler det sender til vanlige lovlydige borgere. Det skaper utrygghet, skriver Amundsen.

Mot slutten av innlegget sammenligner han Norge med Sverige:

– I den verden jeg lever i, har vårt sosialdemokratiske naboland Sverige enorme sikkerhetsproblemer. Det har gått så langt at statens maktmonopol de facto ikke lenger kan garantere for borgernes sikkerhet over hele landet, i alle bydeler. Ansatte flykter fra politiet og regjeringen ser ikke ut til å forstå alvoret. Norge ligger heldigvis noen år etter Sverige, men vi har så langt fulgt den samme oppskriften som vårt naboland.

Han avslutter med å stille statsministeren følgende spørsmål:

«Er det slik vi vil ha det? Hvilken verden lever du i, Erna Solberg?»

Nettavisen har forsøkt å ta kontakt med Statsministerens kontor for en kommentar.

En av dem som har tatt politimesteren Beate Gangås i forsvar er justisminister Monica Mæland. Hun sier til TV 2 at Frp burde huske at de selv styrte Justisdepartementet i sju år.

– Det er beklagelig at man angriper en politimester som er ansatt med Frp i Justisdepartementet. Politimesteren gjør en grundig og god jobb, sier Mæland.

Willy Haugli var politimester i Oslo mellom 1985 og 1994. Han fikk tilnavnet «Jern-Willy». Blant annet var han kjent for en tøff linje mot Blitz-miljøet.