ANC raser mot Trumps angivelige beskrivelse av Mandela

Sør-Afrikas regjeringsparti ANC fordømmer uttalelsene som Donald Trump skal ha kommet med om Nelson Mandela før han ble valgt til USAs president.

Det er Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, som anklager Trump for å ha kommet med rasistiske bemerkninger om Mandela. I sin biografi, som utgis denne uken, skriver han at Trump sa at Mandela ikke var noen virkelig leder, og at han samtidig hyllet landets tidligere apartheidregime.

Utdragene fra boken ble publisert i Washington Post i helgen etter at avisen fikk en kopi.

ANC, som var Mandelas parti og som fortsatt har regjeringsmakten i Sør-Afrika, vil ha seg frabedt en slik beskrivelse av en av verdens mest hyllede ledere.

– Alle frihetselskende mennesker i verden er forferdet av disse fornærmelsene fra en person som selv ikke er noen modell for kompetent lederskap, skriver partiet i en uttalelse, der Trump får hard medfart.

– Trump er en splittende, kvinnehatende og respektløs person, skriver partiet, som mener at Mandela sto i skarp kontrast til Trump.

– Han forsto verdien av internasjonalt vennskap, fastslår partiet.

Trump selv avviser at han har kommet med uttalelsene han er sitert på og kaller Cohen en løgner.

