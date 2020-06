Andunger reddet av brannmannskaper i Oslo

Ti små andunger i Oslo, som hadde kommet bort fra moren og endt opp i et sluk under bakken, ble reddet og gjenforent i en redningsaksjon utenom det vanlige.

De ti små nøstene hadde klart å bli sugd ned i et sluk og endte under bakken i et vannavløp, skriver Oslo brann- og redningsetat på Facebook.

Hendelsen skjedde i Groruddalen i Oslo ved vannparken på Hølaløkka mandag, og en observant kvinne som bivånet det hele og så den fortvilte andemoren, ringte 110-sentralen.

En patrulje ble sendt ut fra Grorud brannstasjon og så ved ankomst at de små andungene var sugd ned i sluket og på vei inn i vannledningsnettet.

De snarrådige brannkonstablene kontaktet sine kolleger i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, som sporenstreks gikk gjennom sine systemer og tipset om hvor nærmeste åpning i friluft er.

– Etter en stri tur 600 meter under bakken dukker så de små ut i åpent terreng. Med hjelp av fiskehåven og vassende brannkonstabler får vi fanget alle ungene, og kan transportere dem tilbake i brannbilen, skriver brann- og redningsetaten.

HÅV: Brannmannskapene brukte håv for å samle inn andungene. Foto: Brigadeleder, Tor Erik Sagvolden C-5, Grorud brannstasjon (NTB scanpix)

De små andenøstene ble forsiktig lagt i en stor pappeske og deretter går turen tilbake til andedammen på Grorud der de forsiktig, en etter en, blir anbrakt tilbake i sitt rette element der en overlykkelig andemor begeistret og høylytt ble gjenforent med sine små.

«Gjensynsgleden blir ubeskrivelig, både for andefamilien og våre egne mannskaper. En stor takk til damen som var snarrådig og ringte 110-sentralen», skriver C-laget på Grorud brannstasjon på Facebook-siden.

(©NTB)