Angrep Warren for «skandinavisk-inspirert helsesystem»

Senator Elizabeth Warren ble hardt presset om helsedekning og skatt under demokratenes TV-debatt i Ohio tirsdag kveld.

Den 70 år gamle senatoren fra Massachusetts som har klatret på meningsmålingene den siste tiden, ble blant annet presset om helsedekning og skatt under debatten. Hun ble presset til å forklare hvordan hun har tenkt å finansiere den ambisiøse planen om helsehjelp for alle, kalt «Medicare for All».

Hennes forslag ble av andre demokrater kritisert under TV-debatten i Westerville kritisert for å være «urealistisk» og «umulige å gjennomføre».

Det var særlig Pete Buttigieg som førte an. Borgermesteren i South Bend i Indiana anklagde Warrens plan om et skandinavisk-inspirert helsesystem, som han mener «vil føre til skatteøkning for middelklassen». Han sa hun ikke har kommet med en detaljert nok plan for hvordan hun ønsker å finansiere helsesystemet.

- Din signatur, senator, har vært å ha en plan for alt, unntatt dette; hvordan et hull på flere trillioner dollar i den helseplanen hun presenterer skal fylles, sa Buttigieg blant annet.

Men Warren forsvarte sine politiske planer.

– Min plan vil samlet sett senke utgiftene for hardtarbeidende amerikanere. Vi kan ikke lenger opprettholde et system hvor forsikringsselskapenes grådighet tvinger folk ut i økonomisk uføre, sa Warren.

TV-DEBATT: Det var særlig Pete Buttigieg som førte an. Borgermesteren i South Bend i Indiana anklagde Elisabeth Warrens plan om et skandinavisk-inspirert helsesystem, som han mener «vil føre til skatteøkning for middelklassen». Foto: Shannon Stapleton (Reuters)

Senator Amy Klobuchar fra Minnesota anklagde Warren for å love velgerne gull og grønne skoger.

– Forskjellen mellom en plan og et luftslott er at du rent faktisk kan gjennomføre en plan, sa Klobuchar.

Warren slo igjen tilbake og kritiserte Klobuchar for å beskytte milliardærene med sitt skattesystem, skriver Reuters.

De mange angrepene mot Warren førte til at hun fikk mye tid til å svare for seg. Hun var den demokraten som fikk mest taletid av alle under debatten, ifølge CNN.

