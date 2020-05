Angriper Ap for vingling: - De fremstår ikke som spesielt styringsdyktige

Venstre-topp går i strupen på Ap, men får kraftfullt svar tilbake.

I Stortingets muntlige spørretime onsdag, ba Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, regjeringen om å endre strategi og åpne for lokale tilpasninger i korona-tiltakene framover.

Dagen før sa også Kjerkol at vi må få slutt på «en sterk nasjonal kontroll» for å takle en eventuell økt spredning av covid-19:

- Folkehelseinstituttet har hele tiden sagt at vi kan oppleve en oppblomstring. Men da tror jeg det må håndteres mer der smitteutbruddet skjer, og ikke gjennom veldig sterk nasjonal kontroll slik som vi har hatt fram til nå, sa hun til NRK.

Les også: Reagerer på statsrådens oppførsel:- Han er tatt med buksene nede

- Viktigst å være uenig

Men uttalelsene får regjeringspartiet Venstre til å reagere.

- Denne påtatte motstanden fra Ap mot regjeringen har nådd et metningspunkt nå. Det viktigste for dem er å være uenige, selv om det går på bekostning av deres egne standpunkt. De fremstår ikke som spesielt styringsdyktige under denne krisen, sier helsepolitisk talsperson i Venstre, Carl-Erik Grimstad, til Nettavisen.

KREVER ÅPNING: Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, her i diskusjon med helseminister Bent Høie (H) i Stortinget onsdag om koronatiltakene, der hun ber regjeringen åpne opp for lokale tilpasninger. Foto: (NTB scanpix)

Grimstad mener Arbeiderpartiet rett og slett vingler, og viser til at de sa noe helt annet for bare noen få uker siden - og da advarte mot et lokalt «frislipp»:

- Jeg vil sterkt advare mot at det blir et frislipp for kommunene å bestemme dette selv. Det er viktig med et tydelig nasjonalt regelverk, sa Aps utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg til TV 2 3. april, om regjeringens gjenåpning av skolene.

Tvedt Solberg fryktet kaos dersom man åpnet opp for lokale regler.

Les også: Støre: – Vi var dårlig forberedt da krisen traff

- Score billige poenger

Grimstad hevder snarere at det er i Arbeiderpartiet man finner kaos.

- Når Aps utdanningspolitiske talsperson advarer mot «kaos» ene uken, og deres helsepolitiske talsperson går inn for det motsatte rett etterpå, viser det at det eneste kaoset finner vi i Aps stortingsgruppe. En pandemikrise er ikke tiden for å forsøke å score billige poenger. Vi trenger konstruktive løsninger og ekte debatt om tiltakene som gjennomføres, sier Grimstad.

Han undrer seg over hva partiet egentlig mener.

- Ap forsøker både være konstruktivt styringsparti og regjeringens argeste motstander samtidig - de klarer ingen av delene spesielt godt. Mener de fortsatt at det blir «kaos» av lokale tilpasninger? spør han.

Les også: Så lenge kan koronakrisen vare: - Det er ikke pessimistisk, men et realistisk anslag (+)

Ap: - Sugd fra eget bryst

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, slår imidlertid kraftfullt tilbake.

- Venstre driver her en stråmannsargumentasjon. Arbeiderpartiet mener regjeringen nå må levere en plan for en kontrollert åpning av samfunnet. Uttalelsene om «frislipp» må Grimstad ha sugd fra eget bryst, sier Kjerkol til Nettavsien.

Kjerkol understreker at det er avgjørende nå å trappe opp testing og smittesporing når samfunnet åpnes opp igjen.

- En plan for dette etterlyser vi, og er undrende til at Venstre ikke ser dette behovet. Helse er helhet, og det kan virke som om det er krevende for Grimstad og Venstre å se disse sammenhengene, sier hun.

STRÅMANN: Ingvild Kjerkol (Ap) ber regjeringen endre koronastrategi og løsne opp på noen av de inngripende tiltakene. Hun mener Venstre driver med stråmannsargumentasjon når de kritiserer Arbeiderpartiet. Foto: (NTB scanpix)

Helsepolitikeren mener det var helt nødvendig at Norge ble stengt ned for sju uker siden, på grunn av begrenset intensivkapasitet og tilgang på smittevernutstyr.

- Arbeiderpartiet er opptatt av veien videre. En trygg vei ut av de mest inngripende tiltakene. Det betyr at det må tilrettelegges for at vi kan leve med en kontrollert smitte i samfunnet, heller enn å lukke ned alt. For det tåler ikke mennesker, folkehelsen, bedriftene eller samfunnet vårt på sikt, sier hun.

- Truer folkehelsen vår

Kjerkol er bekymret for at andre sykdommer ikke blir oppdaget når vi har de strenge restriksjonene.

- Kreft og andre alvorlige sykdommer blir ikke avdekket i samme grad som før koronaen. Hele mammografiscreeningsprogrammet er nå blitt utsatt til høsten. Rusavhengige har fått en tøffere hverdag. Avtaler i psykisk helsevern blir avlyst og utsatt, ramser hun opp, og påpeker:

- Dette er med på å øke de sosiale helseforskjellene og er på samme måte som koronaviruset med på å true folkehelsen vår.

EPLER OG PÆRER: Aps utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener Venstre bommer med sin kritikk av Arbeiderpartiet. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Hun får støtte av Aps utdanningspolitiske talsperson, Torstein Solberg Tvedt, som mener Venstre «sammenligner epler og pærer» i sin kritikk.

- Vi treffer åpenbart et sårt punkt hos regjeringen. Regjeringen har hele tiden vert bakpå, og kommet i siste liten med viktige veiledere for barnehage og skole. Vårt krav er forutsigbarhet og en tydelig nasjonal plan for gjenåpningen, det er viktig for barn, foreldre og ansatte, og det er synd at Venstre ikke ser dette behovet, sier han.