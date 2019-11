Angriper Oslo-byrådets planer: - Arrogant å bare dundre dette gjennom

* Bystyret ber byrådet igangsette parallell prosjektering av masseuttak på eiendommen Silurveien 2, samt parallell prosjektering der Sollerudtunnelen ikke brukes til masseuttak med transportbånd og lekter, og også igangsette de nødvendige reguleringsmessige prosessene for at bystyret kan fatte beslutning om å etablere en alternativ løsning. Dette må foreligge som sak for bystyret tidlig nok til at bystyret kan vedta et alternativt utløp for tunellen uten å forsinke arbeidet med nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby.

* Bystyret ber byrådet igangsette parallell prosjektering av ny administrasjonsbygning på alternativ B3, og også igangsette de nødvendige reguleringsmessige prosessene for at bystyret kan fatte beslutning om å etablere administrasjonsbygget her. Dette må foreligge som sak for bystyret tidlig nok til at bystyret kan vedta en alternativ plassering uten å forsinke arbeidet med nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby.

* Bystyret ber byrådet igangsette parallell prosjektering av driftstunnel ved Smestad gjenbruksstasjon som erstatning for den planlagte tunellen i Makrellbekkdalen, og også igangsette de nødvendige reguleringsmessige prosessene for at bystyret kan fatte beslutning om å etablere denne løsningen. Bystyret ber også byrådet etablere en midlertidig påkjørsel på Ring 3 fra Smestad gjenbrukstasjon for å unngå unødvendig massetransport på lokale veier. Dette må foreligge som sak til bystyret tidlig nok til at bystyret kan vedta en alternativ løsning for masseuttaket uten å forsinke arbeidet med nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby.