Angriper tyske skip i norsk fjord: – Et av de mest oppsiktsvekkende opptakene fra andre verdenskrig

5. desember 1944 ligger de tyske båtene «Jäger, «Orkan», «Odin» og «Schütze» ankret opp i Nordgulfjorden, rett utenfor smelteverket i Svelgen.

Forpostbåtene er sikring for en tysk konvoi på vei til Ålesund.

De beste ankringsplassene er allerede tatt innerst i den trange fjorden, av det store og moderne skipet M/S «Ostland», med alle sine slepebåter. Dette er et svært populært skjulested for nazistenes Kriegsmarine, på grunn av de høye fjellene som omkranser fjordarmen, noe de mener vanskeliggjør flyangrep. Dette tvinger allierte fly til å måtte foreta farlige manøvre, ved å stupe ned fjellkantene.

I konvoien finner man blant annet D/S «Helene Russ». Det er det minste skipet, og samtidig det farligste, siden det er stappfullt av ammunisjon. Derfor blir det plassert innerst i bukten.

Totalt er det 14 bevæpnede nazistiske fartøy i fjorden denne morgenen.

De to norske SIS-agentene Ole og Tore Snefjellå oppdager at det er aktivitet i området, og rapporterer til London, som svarer med å sende ut rekogniseringsfly.

Forberedelsene er i gang.

Alarmen går

I Nordgulfjorden fører rekogniseringsflyene til økt aktivitet. Nazistene vet hva dette betyr: Et flyangrep er nært forestående. De forsøker å gjemme de kamuflerte fartøyene så godt som det lar seg gjøre opp mot kystlandskapet.

Banff Strike Wing tar av med 35 Mosquitoer. Ett av dem skal filme det de mener må bli et vellykket tokt.

Mosquitoen er et britisk angrepsfly, som er unikt fordi det stort sett er laget av tre som er limt sammen.

Flyene blir observert av tyskerne utenfor kysten av Florø, og alarmen går hos skipsfartøyene.

De allierte bestemmer seg for å angripe fra øst. Dette betyr at flyene må gi full gass gjennom dalen som fører ned til Svelgen, før de stuper svært bratt ned over knausen mot Svelgen og angriper.

Trykk her for å stå akkurat der de allierte flyene suste nedover mot fjorden noen meter over bakken.

Til tross for brå manøvre i 600 km/t skjer dette utrolig nok uten at noen kolliderer.

Tyskerne åpner en morderisk ild, og danner et teppe av antiluftskyts. Flere fly blir truffet, og ett av dem styrter. Flyløytnant Collins og offiser Hunt blir skutt ned og dør ved Aspeneset denne desemberdagen.

Etter angrepet

De allierte flyene har likevel gjort stor skade:

I sin bok Brennpunkt «Westküste» beskriver Halvor Sperbund scenene som et «inferno av branner, eksploderende granater, skrik fra sårede og glohet damp som hyler ut av gjennomhullede rør».

Om bord i fartøyene er det mange døde, og alle handelsskipene er mer eller mindre skadet. Ammunisjonsskipet «Helene Russ» er i full brann. Det sivile mannskapet om bord forlater skipet - det er overhengende fare for at det skal gå i luften.

Nazistenes mot skorter det ikke på - de legger seg opp mot skipet og forsøker å slukke brannen.

Dette klarer de til slutt, men flere av skipene er satt helt ut av spill, og trenger store reparasjoner for å kunne bistå i krigen.

Det brutale møtet mellom de allierte pilotene og den tyske marinen innerst i den norske fjorden er over.

Tar av på nettet

76 år etter angrepet vekker de spektakulære bildene interesse på internett. De er blant annet delt på Reddit og Twitter, der folk over hele verden beskriver bildene som blant annet «noen av de mest oppsiktsvekkende opptakene fra andre verdenskrig».

Kilde: Brennpunkt «Westküste» av Halvor Sperbund

