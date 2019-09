Anklager Høyre for bløff: - Hvis de vinner, vil folk bare bli skuffet og fylt med politikerforakt

- Jeg er lei meg for at SV har så lave ambisjoner, kontrer Høyre.

- Jeg synes det er helt oppsiktsvekkende at Høyre som liker å beskrive seg selv som et ansvarlig parti går ut så hardt som de gjør uten å ha inndekning for noe i nærheten av det de har lovt. Det kan sette økonomien i Oslo over styr, men det gjør også at folk mister tilliten til partiene. Hvis de får flertall nå, så vil de ikke kunne gjennomføre politikken sin.

Det sier SVs utdanningsbyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, til Nettavisen.

Høyres mange og dyre løfter

Hun lister opp en rekke samferdselsprosjekter som Høyre i løpet av sommeren har snakket om at de vil prioritere i neste bystyreperiode som hun mener de ikke har finansiell dekning for:

Volvatsvingen (T-bane), ca. 1 mrd. kroner

Lokk over E6 på Furuset, ca. 2,4 mrd. kroner

E6 Oslo Øst (motorvei), ca. 13 mrd. kroner

Fossumdiagonalen (koble Rv4 til Østre Aker vei, ombygge Trondheimsveien), ca. 4 mrd. kroner

- I tillegg skal de bygge Ahusbanen, Tverrforbindelse Groruddalen, Tunnel Bestumkilen, Ensjøsvingen og en enda lengre T-banesentrumstunnel enn den som allerede er planlagt, alt dette til ukjent prislapp, sier Thorkildsen.

Inga Marte Thorkildsen er fredag gjesteredaktør i Nettavisen. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

- Ingen av disse løftene har finansiell dekning – det eneste Høyre bidrar med er å redusere med tre timers fri i bomringen. Samtidig er Høyre avhengig av både FrP og FNB. Frp vil for eksempel fjerne hele eiendomsskatten, mens FNB vil ha gjennomslag på kutt i bommer. Hvor får Høyre pengene fra? spør hun.

Tror de må strupe økonomien

Hun mener også at enkelte av prioriteringene til Høyre er direkte dårlige:

- Jeg så også de hadde satt opp skilt på Sagene der de vil ha T-banestasjon og sto der og delte ut løpeseder. De forteller ikke at hvis det blir gjennomført gjør det jo ikke at folk kan komme seg til sentrum. De må stoppe på Sagene og ta buss ned til sentrum. Det er forunderlig at de går så hardt ut.

Høyre foreslår en T-banetunnel som går vesentlig lenger nord enn den som byrådet har valgt.

- Noen av disse prosjektene er vel minst like mye Arbeiderpartiet- og SV-saker, som Høyre-saker?

- Forskjellen er at Høyre vil fjerne eiendomsskatten i tillegg, så de har mye mindre penger å bruke – med mindre de vil strupe bydelsøkonomien igjen, og det kan jo godt hende at de vil. De skal også høyne på alt mulig annet. Mye mer på skole, mer til barnevern. Det henger ikke på greip det de lover. Hvis Høyre vinner valget, vil bare folk bli skuffet og fylt med politikerforrakt.

Lae Solberg: - Det er rett og slett feil

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg blir kraftig oppgitt over angrepet fra byrådspartiet.

- Det de her sier er rett og slett feil, sier Lae Solberg til Nettavisen.

- Men det er synd at SV har så lave ambisjoner for kollektivtrafikken. SV er en sinke i utviklingen av kollektivtrafikken i Oslo. De er mot Volvatsvingen, de er mot Ensjøsvingen. De har ikke finansieringen av tverrforbindelsen i Groruddalen. De har gåått bort fra sitt valgløfte om en stasjon som dekker Grünerløkka. De har ikke noen troverdighet på kollektiv, sier han.

Statsminister Erna Solberg spaserer i Oslos gater sammen byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Men Lae Solberg vil gjerne kommentere hver av sakene som trekkes frem:

- E6-lokket, det har SV vært for frem til i dag. Det har vi alle vært enige om at man bør finne rom for innenfor Oslopakke 3. Det er penger til riksveiinvesteringer i pakken, og om nødvendig må vi omprioritere innenfor disse. SV sier 2,4 milliarde,r men anslagene ligger på ca 2 milliarder, sier han.

- E6 Oslo Øst er finansiert gjennom Oslopakke 3, med en betydelig statlig andel og bompenger. Det ligger inne i NTP, påpeker han.

- Jeg er derimot enig i at Fossumdiagonalen er en utfordring, men den gode nyheten er at staten er veldig interessert i å bygge den, så det bør bety at vi kan få et betydelig statlig bidrag. Men SV nedprrioterer Groruddalen hvis de er mot disse prosjektene. Da får de ikke de fordelene som andre deler av byen har fått, ved å få trafikken under bakken, sier byrådslederkandidaten.

Kollektivsatsinger

Resten av prosjektene som ramses opp er kollektivsatsinger:

- Ahusbanen ligger inni Oslopakke 3, og er finansiert frem til Skårer. Resten er først og fremst et Akershusprosjekt, påpeker han.

- Tverrforbindelsen i Groruddalen har vært en finansiell utfordringen, men den kan vi ja til fordi vi sier ja til den statlige gavepakken på rundt 2,7 milliarder kroner i bompengeavtalen. En slik tverrforbindelse vil koste rundt 2 milliarder kroner, og det kan vi få til.

Han avviser derimot at de har tatt til orde for tunnel på Bestumkilen.

- Ensjøsvingen er allerede halvferdig. Det går T-bane der i dag, men den må utvides til to spor. Det vil koste anslagsvis 500 millioner kroner, og det er mulig gjennom de pengene som SV sier nei til.

T-banekrangelen

Høyre og dagens byråd er derimot helt uenige om hvilken løsning som skal benyttes på ny T-banetunnel, men Lae Solberg mener det ikke finnes noen kostnadsargumenter mot Høyres alternativ.

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg sammen med statsminister Erna Solberg på Sagene for å promotere Høyres alternative trasé for T-banetunnel. Foto: (Høyre)

- T-banetunnelen må utredes nærmere, men det er sannsynlig at den blir billigere enn byrådets alternativ, selv om den er lenger og har flere stopp. Grunnen til det er at vårt alterntiv primært går gjennom fjell, som det er billigere å bygge i. Byrådets alternativ vil også gå gjennom områder med radioaktiv alunskifer, og det er en betydelig kostnadsutfordring, sier han.

Vil kutte kostnader

Høyre-toppen er derimot klar på at de ikke bare overbyr, men at de kutter andre steder.

- Volvatsvingen vil nok koste en milliard. Men det vil vi kunne finansiere fordi vi blant annet ikke vil bygge en trikketunnel opp til Ekerbergårsen, der det allerede går trikk i dag.l Byrådet planlegger også flytte Brikebytrikken fra en gate til en annen med en prislapp på 2-300 millioner kroner. Det mener vi er helt unødvendig.

- Dessuten mener vi at det er penger å spare på T-banestasjoner, både til Fornebubanen og sentrumstunnelen. I Danmark bygger de nå til rundt 500 millioner kroner per stasjon, i Oslo ligger prisen på omtrent det dobbelte, sier han, og viser blant annet til arkitektkonkurransene som benyttes, fremfor standardiserte løsninger.

- SVs kritikk faller fullstendig sammen

- SVs kritikk faller fullstendig sammen. De har gitt opp å satse på kollektiv, og hvis du ønsker en storsatsing, så må du stemme på Høyre, sier han.

Han blir direkte oppgitt av anklagene om at deres samarbeidspartnere vil gjøre ting umulig.

- De sier vi er avhengig av FNB og Frp. Vel, siden 2007 ble det tidenes kollektivsatsing, med flere avganger og billigere månedskort, og det skjedde i samarbeid med Frp. Jeg er lei meg for at SV har så lave ambisjoner.

Før han legger til:

- SV vil ha trikk til Tonsenhagen, som Raymoned mener er en dårlig idé - og trikk langs Ring 2. Hva vil det koste?