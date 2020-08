Anklager SV-politiker for å drive falskt universitet fra Norge

SV-politiker Aihan Jaf sier han vil politianmelde Khrono etter offentliggjøring av de sterke anklagene.

Nettavisen Khrono , som blir utgitt av Oslomet - storbyuniversitetet, skriver i en lengre artikkel at SVs lokallagsleder i Lier, Aihan Fatah Jaf (52), sto bak et falskt universitet ved navn «Oslo International University for Studies and Research», eller bare «Oslo University».

De skriver at Jaf, ved hjelp av det falske universitetet, solgte falske vitnemål.

«Khrono kan i dag avsløre et nettverk som deler ut sertifikater og diplomer for æresdoktorgrader i Midtøsten. Diplomene er utstedt av fiktive universiteter, registrert og driftet av to menn bosatt på Østlandet (...) Sentrale personer i nettverket hevder blant annet at diplomene er godkjent av norske myndigheter» skriver nettstedet.

Jaf driver flere menneskerettighetsorganisasjoner, og sier til Nettavisen at det er i denne forbindelse han har blitt avbildet.

I en lengre artikkel har Khrono lagt fram dokumentasjon på at SV-politiker Aihan Fatah Jaf har vært drevet et falskt universitet fra Oslo. Dette avviser han overfor Nettavisen. Faksimilen er hentet fra artikkelen. Foto: (Faksimile)

Registrerte universitet

I 2017 registrerte han selskapet «Oslo International University for Studies and Research» i Brønnøysund.

Khrono skriver at i beskrivelsen av selskapet, sto det: «Universitetet evaluerer spesialisert vitenskapelig forskning og studier på alle felt, og gir forskere fagbrev og æresdoktorater som anerkjennelsespriser for sin spesialiserte forskning. Og gi(r) dem en ekspertgrad».

Da Khrono stilte spørsmål angående universitetet i januar 2020, ble det slettet fra Brønnøysundregisteret, og nettsiden til universitetet ble fjernet.

Bedt om redegjørelse

I januar ba Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Jaf om å redegjøre for hva det Brønnøysund-registrerte universitetet gjør. NOKUT bekrefter dette overfor Nettavisen, men sier at fordi selskapet ble slettet fra Brønnøysund-registeret, så har ikke NOKUT lenger behov for en redegjørelse.

Khrono skriver at universitetets nettside - før det ble tatt ned - fortalte at det hadde 1258 internasjonale studenter og 35 «læringsprogrammer». Flere kurs ble tilbud for flere tusen norske kroner.

Les også: Med dette enkle trikset tjener du mange tusen kroner på rentestupet: – Så å si gratis penger (+)

Jaf og egyptisk rektor i pressekonferanse

I følge Khrono skal Jaf ha samarbeidet med blant andre Horus Academy i Egypt. Som dokumentasjon på dette, vises et bilde av Jaf og akademiets rektor. Det fortelles også om en pressekonferanse med Jaf og rektoren, der de forteller om samarbeidet mellom mellom Oslo og Horus.

Samarbeidet, som også omfatter Ramouz Academy nær Kairo, skal handle om utveksling av erfaring, informasjon, vitenskapelig trening og studenter

«I en video lagt ut på samme Facebook-side understreker Jaf i et TV-intervju at det i henhold til avtalen som ble underskrevet kan være aktuelt å hente studenter fra akademiet som har utmerket seg til Norge» skriver Khrono. Jaf skal også ha sagt at studentene gjennom dette samarbeidet får både europeisk og egyptisk ekspertise.

Rektoren sier til Khrono at han ikke kan uttale seg om avtalen før han har fått godkjenning fra egyptiske myndigheter. Det har han ikke fått.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo sier til Khrono at det er svært uheldig at denne typen aktører bruker navn som kan forveksles med Universitetet i Oslo.

Bedt om uttalelse siden januar

- Siden januar har vi forsøkt å få ham i tale, uten å lykkes, sier redaktør Tove Lie i Khrono til Nettavisen.

Tidlig i august møtte Khronos journalister Aihan Jaf utenfor hans hjem i Lier. De ble da enige om å sende over spørsmål som han skulle svare på.

- Da sendte vi over både spørsmål og all informasjon vi hadde tenkte å publisere, men vi har ikke hørt noe fra ham. Han svarer ikke i noen kanaler, sier Lie.

Avviser: - Jeg vil politianmelde

Overfor Nettavisen avviser Aihan Jaf beskyldningene som Khrono skriver.

- Jeg vil politianmelde dette, sier han.

Da Nettavisen snakket med Jaf tirsdag ettermiddag, var han opptatt med et dødsfall i familien, men svarte kort på Nettavisens spørsmål. Han sier at bildet av ham med fatet med inskripsjonen «Dr. Aihan Jaf» ble tatt i forbindelse med hans arbeid for menneskerettigheter.

- Jeg har aldri kalt meg selv doktor. At andre kaller meg det, er deres problem, sier han og forklarer at dette er en måtte å sette pris på gjester på.

På nettsiden Go Degree reklameres det for Norwegian University of Bayridge. Se nettsiden her. Foto: (Facebook Faksimile)

Varslet om annet universitet

Khrono skriver også at den egyptiske ambassaden i Oslo har spurt om et annet angivelig norsk studiested.

18. november 2019 fikk norske myndigheter et brev fra den egyptiske ambassaden i Oslo, der det ble spurt om gyldigheten av stempler og signaturer som norske domstoler og Utenriksdepartementet skulle ha satt på diplomer fra Bay Ridge University for Studies and Humanities.

På den arabiske Facebook-siden GoDegree, reklameres det for kurs og diplomer til mange hundre dollar på det norske universitetet Bayridge.

I Norge er enkeltmannsforetak Bay ridge university for studies and research registrert på en adresse på Ryen i Oslo.

Denne mannen forklarer til nettstedet at han har opprettet organisasjonene for å drive veldedig arbeid. Han bruker de samme advokatene som Jaf bruker i Egypt.

Onsdag skriver Khrono at flere norske instanser har blitt varslet om de angivelig falske universitetene, uten å gjøre noe.