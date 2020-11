Anmeldelse av Playstation 5: - Et beist av en maskin

Playstation 5 er den største spillkonsollen vi har sett så langt, men med den store størrelsen kommer det også enorm kraft.

Når vi snakker om Playstation 5, så er en av de mest naturlige tingene å starte med, størrelsen. Playstation 5 er nemlig den største spillkonsollen som har blitt laget i nyere tid, og rager hele 39 centimeter over bakken i oppreist stilling. Den er rett og slett et beist av en maskin.

Bak det gigantiske eksteriøret skjuler det seg også stor kraft. Så selv om den vil ta opp betydelig med plass under tv-bordet, får du betalt igjen med nydelig grafikk, en lynrask prosessor og sylskarpe teksturer.

Dette er spesifikasjonene til Playstation 5, sammenlignet med Xbox X:

Xbox X har noe bedre spesifikasjoner, men det føles aldri som om noe mangler når jeg spiller på Playstation 5.

Lynrask manøvrering

Mye av menyene er velkjent fra de tidligere Playstation-modellene, og vi har fremdeles en vannrett linje med forskjellige spill og funksjoner, samt en mindre linje for ting som påloggede venner og power-funksjonen.

Det som imidlertid er nytt er at menyene nå er fullt integrert i spillene du spiller. Det vil si at om du trykker på Playstation-knappen i midten av kontrollen, blir du ikke lenger sendt ut av spillet og inn i menyen. Menyen dukker i stedet opp som et overlay i selve spillet, og du kan gjøre ting som å invitere venner, sjekke fremgangen i trophies, se videoer av nyheter fra spillet og lignende, uten å forlate spillet i det hele tatt. Når du er ferdig med det du skal, trykker du bare på knappen på nytt, og du er tilbake i spillet på et brøkdels sekund.

I tillegg er den velkjente hovedmenyen nå delt inn i to soner. Øverst til venstre kan du velge om du vil være i «spill»-delen, eller «underholdning»-delen hvor du finner ting som Netflix, Youtube og andre underholdningsaktører. Dette fører til en mer delt konsoll, hvor spill og tv-titting er mer atskilt enn tidligere.

Det er også verdt å nevne at med disse integrerte menyene og andre grep, er lasteskjermene som vi tidligere har sett mer eller mindre eliminert. Det å skru på konsollen har aldri vært raskere, og jeg har enda til gode å se en eneste «please wait» beskjed.

Imponerende håndkontroll

Den nye håndkontrollen er litt større enn den vi kjenner fra Playstation 4, men veier omtrent akkurat det samme. Den har et godt grep, og motstanden i trigger-knappene føles helt riktig, med litt mer motstand enn Playstation 4-kontrollen.

Den haptiske feedbacken Sony har jobbet med kjennes også godt i kontrollen. Om karakteren du spiller sitter på jernbanen, vil du kjenne hvordan skinnene beveger seg i kontrollen, og du får følelsen av å sitte på et tog. Er det noe som eksploderer eller holder på å ramle ned, får du en kraftig vibrasjon, mens vibrasjonen er mye lettere om du for eksempel blir forbikjørt av en bil.

Også bevegelsessensorene inne i håndkontrollen fungerer utmerket. I Playroom-spillet kan man for eksempel bevege kontrollen i ulike vinkler for å klatre opp en vegg, og det fungerte helt uproblematisk.

Ray-Tracing

Mye av løftet i grafikken kommer av at lyssettingen og refleksjonene er så mye bedre enn tidligere. Dette blir gjort med en teknikk kalt ray-tracing, som tidligere kun har vært forbeholdt store filmproduksjoner i Hollywood. Det er kort og godt den mest realistiske måten å rendre lys på.

Det synes når man spiller spillene utviklet for Playstation 5. Refleksjonene i vinduene har en mye større dybde enn tidligere, og speilbildene i vannflater er også mye mer realistiske.

Flares og andre stilige lyseffekter synes også godt, og spesielt i fargede lys mens det er mørkt.

Manglende kabler, og sterk varme

Hvis jeg skal peke på noe negativt med konsollen, så må det først og fremst være størrelsen. Den er litt for stor til å kunne pakke enkelt med seg for å ta den med på hytta og lignende. Jeg forstår at størrelsen er nødvendig for å få større kraft, men den blir rett og slett hakket for stor.

Det mangler også ladekabel for håndkontrollen. Du må med andre ord selv kjøpe en USB-C-kabel for å få ladet kontrollen.

I tillegg blir maskinen fort veldig varm. Foreløpig har det holdt seg stille, men med vifteproblemene mange har hatt med Playstation 4, er det en viss fare for at oppstår på nytt, med mindre konsollen har nok luft rundt seg.

Konsollen lanseres 11. november.