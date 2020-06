Anmeldt: Investor snakket om å «ta» Imran Saber med torpedoer

På et lydbånd snakker eiendomsinvestor Morten Gottschalk om å bruke torpedoer til å ta den kriminelle Imran Saber.

En anmeldelse og et lydbånd gir innsikt i hvorfor noen kan vurdere å leie torpedoer og leiemordere for å ta andre kriminelle. Mannen som skulle bli «tatt» var den profilerte kriminelle Imran Saber, alias «Onkel Skrue».

Saber har tidligere blitt utsatt for drapsforsøk. I 2010 ble han skutt sju ganger i en garasje på Jordal.

I 2015 ble den tidligere Bandidos-lederen Lars Harnes pågrepet i garasjeanlegget der Saber parkerer bilen sin, iført nylonstrømper over hele kroppen, regnjakke, doble hansker og mørk hjelm med mørkt visir. I lasterommet under setet på scooteren han kjørte, hadde han en ladd pistol påført lyddemper.

Harnes og Metkel Betew ble senere frikjent for drapsforsøk, men Harnes ble dømt for våpenbesittelse i hensikt å true Saber.

I anmeldelsen og lydopptaket som Nettavisen har fått tilgang til, går det fram at investor Morten Gottschalk snakket om at han hadde brukt personer tilknyttet et kriminelt miljø i Oslo, til å «ta» Saber.

Bakgrunnen var at Gottschalk og hans familie over lengre tid skal ha blitt utsatt for press fra Saber, som mener at Gottschalk skylder ham penger. Saber ble anmeldt av Gottschalk for trusler og ilagt besøksforbud mot Gottschalk og hans familie.

Anmeldelsen

Bakgrunnen for anmeldelsen, er et lydbåndopptak av en samtale mellom Gottschalk og en tidligere kollega.

I anmeldelsen skriver Sabers advokat: I samtalen fremkommer det at Gottschalk har betalt/ kan betale 100.000 NOK for å ta/ få tatt Saber. Videre at «de» venter på Saber etter rettssaken «nå på fredag», «de skal ta han» – «når han kommer ut fra retten, da tar vi han» - det koster 200.

Personene som ifølge Gottschalk er engasjert til å ta Saber, er kjente kriminelle tilhørende et større kriminelt miljø på Østlandet.

Bestille drap fra Øst-Europa

Nettavisen har hørt det aktuelle lydbåndet. Her snakker Gottschalk også om hvordan man kan leie østeuropeere til å utføre drap i Norge for 100.000 kroner.

Han snakker om dette i forbindelse med at andre mennesker skal ha blitt presset av Imran Saber. Han sier at et alternativ til å la seg presse, er å leie inn noen til å skyte ham.

- For å ta livet av ham? spør den tidligere kollegaen.

- Ja, men han gjør det jo ikke. Det kommer til et stadie der du har valget mellom å gi deg og betale (X) millioner som han har gjort, eller du kjemper, og hvis du ikke når frem rettslig, så engasjerer du en eller annen kar fra Kroatia eller Litauen eller noe sånt, til å komme opp og skyte ham og stikke med en gang. Så betaler du ham 100.000 kroner, sier Gottschalk og legger til.

- Det tror jeg er veldig lett. Jeg har aldri gått til det steget, men det kan du få. Bare bestille.

Ventet på Imran Saber

Senere i samtalen snakker Gottschalk om en person som han har kontakt med. Han forteller hvordan personen har sittet utenfor en bestemt adresse i fem timer en aktuell natt. Denne adressen er knyttet til Imran Saber.

- Han sa det at vi håper at han kommer opp i løpet av disse dagene. Da tar vi ham. Men vi tror at han har fått nyss om at vi sitter på vakt og sånt, og at han derfor ikke kommer, men han kommer garantert i retten på fredag for å snakke sin sak. Når han kommer ut fra retten, da tar vi ham.

- Dere tar ham etter rettssaken? spør den tidligere kollegaen.

- Ja, svarer Gottschalk.

- Men hva koster dette, spør eks-kollegaen.

- 200, svarer Gottschalk.

Vil ikke kommentere

Morten Gottschalk selv, svarer «ingen kommentar» på Nettavisens henvendelse. Heller ikke Imran Sabers advokat, eller advokaten til torpedoen som er omtalt i anmeldelsen, ønsker å kommentere saken overfor Nettavisen.

Partene ønsker ikke å kommentere saken, og Oslo politidistrikt kan ikke si om anmeldelsen har fått en påtalemessig avgjørelse.