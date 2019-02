Anmeldte seksuelle overgrep i 2015 - ventet over tre år på svar fra politiet

Han fryktet feriene og samværet med faren. I voksen alder anmeldte han seksuelle overgrep og trodde at politiet skulle gi saken prioritet.

OSLO (Nettavisen): - Det er helt tragisk at det ikke har skjedd noe. Jeg har ikke hørt noen ting fra politiet etter at jeg leverte anmeldelsen i november 2015.

Det sier 29 år gamle «Jon» til Nettavisen. Når vi møter ham har verken han eller advokaten hørt noe fra Nordland politidistrikt om saken. I 38 måneder har de ventet på beskjed, og «Jon» er i ferd med å gi opp.

Advokaten hans har purret flere ganger. Siste klage ble levert 21. januar i år. Nordland statsadvokatembete skrev i fjor vår brev til politimesteren med klar beskjed om at saken måtte prioriteres. «Jon» beskriver ventetida og usikkerheten som en stor påkjenning.

Anmeldelsen som ble levert inn til en politistasjon for over tre år siden gjaldt utuktig omgang med barn under 10 år. «Jon» var det ene offeret. Den påståtte overgriperen var faren, i dag en mann i slutten av 50-årene.

Nettavisen har snakket med begge parter. Faren avviser anklagene om seksuelle overgrep. Også han spør seg hvorfor saken er blitt liggende så lenge hos politiet uten avklaring.

Torsdag, dagen etter møtet med «Jon», får Nettavisen bekreftet fra Nordland politidistrikt at saken er ferdig etterforsket og at innstillingen fra påtalejurist vil foreligge i løpet av en måned. Faren til «Jon» har status som siktet i saken.

Politiet beklager

Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken sier til Nettavisen at han beklager at det har tatt så lang tid å få saken ferdig til påtalemessig avgjørelse:

- Det er ikke en saksbehandling vi er fornøyd med. Årsakene til at det har tatt tid er tredelt. Det handler om politiets ressurssituasjon på tjenestestedet og særlig utfordringene med å gjennomgå store mengder databeslag. Her har vi begrenset kapasitet i politidistriktet. Videre har det vært utfordringer med å få tilgang til vitneavhør og dokumentasjon fra aktører som har tilhold andre steder i landet. Her har vi flere ganger purret i andre politidistrikter, sier han.

På hver sin kant av landet

Moren og faren til «Jon» skilte lag kort tid etter at han ble født og ble boende på hver sin kant av landet. Det var i perioden da faren hadde samvær med sønnen at overgrepene skal ha skjedd, ifølge «Jon» og moren.

- Det skjedde på feriene jeg tilbrakte hos ham, siste gang i 1999, sier han til Nettavisen.

Ifølge moren skal overgrepene ha startet da «Jon» var rundt ett år gammel. Ni år gammel hadde han ikke lenger noe samvær med faren. Påstandene om seksuelle overgrep var i sin tid oppe i retten i en samværssak, men her ble ikke mor trodd. I voksen alder valgte «Jon» selv å gå til anmeldelse.

- Jeg ville bare hjem

Når vi spør om hvordan han opplevde ukene og feriene hos faren, sier «Jon» dette:

- Jeg ville ikke. Jeg ville bare hjem.

Nettavisen møter ham og moren på et lite tettsted på Østlandet. De spør seg hvorfor denne anmeldelsen har blitt liggende så lenge hos politimesteren i Nordland uten at de har fått vite noe og uten noen konklusjon.

Statsadvokaten sendte purring

Riksadvokaten har i et rundskriv i fjor gitt norsk politi klar beskjed om å prioritere de mest alvorlige volds- og seksuallovbruddene, ikke minst overgrep mot barn. Politiets håndtering av denne saken i Nordland synes å stå i sterk kontrast til denne marsjordren.

I mai i fjor sendte Nordland statsadvokatembeter brev til politimesteren og skrev at politiet «uten opphold» måtte gi advokaten «en fyllestgjørende orientering om status i saken og forventet ferdigstillelse».

Flere ganger er politidistriktet blitt purret på om det foreligger en påtalemessig avgjørelse. Desember 2017 - to år etter at anmeldelsen ble levert - klaget «Jon» via sin advokat til Politidirektoratet over sen saksbehandlingstid samt manglende tilbakemelding. På dette tidspunktet hadde verken advokaten eller hans klient mottatt noen form for tilbakemelding på tidligere oversendte klage, hevder de.

- Dette skulle vært ferdig nå

«Jon» forteller at han hadde en god følelse da han leverte inn anmeldelsen. Tanken var at nå skulle faren endelig få svare for seg og saken skulle få et rettslig etterspill.

- Men ettersom tida gikk, tenkte jeg at dette ikke går min vei. Jeg har tenkt at denne saken skulle vært ferdig for lenge siden nå. Det gjør det enda vanskeligere.

- Hva var det som gjorde at du valgte å gå til anmeldelse?

- Min mor har forsøkt det før, og jeg har i mange år tenkt at dette var noe jeg ville gjøre, men jeg turde ikke før, sier han.

«Jon» er i dag trygdet. Han sier han forsøker å leve et normalt liv, men at det han ble utsatt for «er i hodet mitt hele tiden».

Under oppveksten har hjelpeapparatet vært koblet inn.

I en av utredningene fra den gangen står det at det barnepsykiatriske behandlingstilbudet må på banen. «Mistankene om seksuelle overgrep er alvorlige og må taes på alvor», heter det i utredningen.

- Jeg tror det hadde hjulpet meg om politiet fikk en avslutning på saken, sier han til Nettavisen.

«Jons» advokat, Petter Clemetsen, er sterkt kritisk til at han ikke har fått svar på de henvendelser han har sendt til politiet om fremdrift i saken.

- I 2017 sendte vi over den første klagen. Den gikk til Nordland politidistrikt. I 2018 sendte vi klage nummer to. Den gikk til Politidirektoratet og videre til Nordland statsadvokatembeter, sier han.

«Ressursmessig forrang»

I mai 2018 sendte Nordland statsadvokatembeter og førsteadvokat Geir Fornebo et brev til politimesteren i Nordland. Her får politimesteren klar beskjed om at denne saken må prioriteres:

«Som det fremgår av vedleggene har advokat Petter Clemetsen på vegne av sin klient gjentatte ganger etterspurt status i en straffesak der anmeldelse ble inngitt i november 2015. Saken gjelder etter det opplyste seksuell omgang med barn under 10 år, og saksforholdet er i så fall på en sentralt prioritert område og skal gis ressursmessig forrang. Hvis dette ikke allerede er gjort, må politiet uten opphold gi advokaten en fyllestgjørende orientering om status i saken og forventet ferdigstillelse», skrev førstestatsadvokat Geir Fornebo.

- Føler at ting står stille

- Vi har hatt en følelse av at ting står stille. Dette er særlig byrdefullt for min klient, som er i ferd med å miste håpet, uttalte Clemetsen til Nettavisen tidligere denne uken.

Når Nettavisen torsdag forteller at saken nå skal være ferdig etterforsket, reiser det nye spørsmål hos advokaten. Han forteller at politiet ikke har respondert verken på e-post eller brev og at de ikke har fått oversendt noe avhør av far.

«Jon» selv sier det er bra at saken nå har kommet et skritt videre, selv om han ikke vet hva politiet har konkludert med etter endt etterforskning.

Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken bekrefter altså at saken er ferdig etterforsket og nå skal undergis påtalebehandling.

- Påtalejuristen skal skrive sin innstilling til statsdvokaten. Den ventes å være ferdig neste måned, sier han til Nettavisen.

Avviser anklagene

Mannen som er anklaget for seksuelle overgrep beskriver overfor Nettavisen påstandene i anmeldelsen som «bare tull».

Han sier han ble tatt med til avhør i fjor sommer og at politiet gjorde beslag, men at han siden ikke har hørt noe, verken muntlig eller skriftlig.