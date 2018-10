Anna Anka ber om unnskyldning etter bråket i Svenske Hollywoodfruer

Frontalangrepet på Elena Belle og hennes utringning fikk seerne til å rase.

Rabalderet i TV 3-serien Svenske Hollywoodfruer har gått så langt at Anna Anka (47), en av Hollywood-fruene, nå beklager sin egen oppførsel, skriver Nyheter24.

Det var under en pressefotografering sammen med resten av Hollywood-fruene at bråket oppsto. Anka gikk til angrep på med-frue Elena Belle (32), blant annet på grunn av hennes utringning.

- Du ser ut som en jævla hore. Det er typisk deg å komme med puppene ute, for det er det eneste du er flink til. Du tilfører ingenting til dette programmet. Du har ligget deg til pengene dine. Og han som har gjort leppene dine har gjort en dårlig jobb, for det ser ut som om har fått deg en på tygga, sa Anka til Belle.

- Mobbing er galt

Belle kontret med å ta opp Ankas pågående omsorgstvist med eksmannen.

- Anna, jeg har i alle fall omsorgen for barnet mitt, svarte hun.

I sosiale medier har kritikken haglet mot Anna Ankas oppførsel, og Elena Belle har skrevet dette om hendelsen på sin Instagram-konto:

- Det som skjedde i programmet er uakseptabelt, og vi bør IKKE lære barna våre at det sånn man behandler andre. Mobbing er galt, og det er akkurat som skjedde i programmet og på Internett i ettertid.

- Dumt og uverdig

Nå, i et åpent brev til Aftonbladet , tar Anna Anka bladet fra munnen og beklager.

- Etter mange år borte fra TV-skjermen tok jeg utfordringen og gjorde comeback i Svenske Hollywood-fruer. Jeg så fram til det, og også og skape litt styr. Jeg stikker ikke under en stol at jeg liker å provosere. Men denne gangen gikk det for langt, skriver 47-åringen.

- Når man håner meg som mamma eller min relasjon til mine barn, da svartner det for meg. Jeg innser i dag at jeg gikk for langt. Jeg uttrykte meg dumt og uverdig. Derfor vil jeg be om unnskyldning, både til samtlige fruer i programmet og til det svenske TV-publikum, står det blant annet videre.

Svenske Hollywoodfruer sendes på TV3 og Viafree i Norge.

