Anna Anka til frontalagrep på Elena Belle i ny episode

I den nyeste episoden av Svenske Hollywoodfruer som ble sendt denne uken i Sverige går Anna Anka til frontalangrep på med-frue Elena Belle.

Svenske Hollywoodfruer er nå i gang med sin 12. sesong, i den anledning har Anna Anka kommet tilbake til programmet. I første episode uttalte Anka at hun var lei av å se hvordan fruene fremstilte seg selv på TV, og sa blant annet at publikumsfavoritten Maria Montazami var kjedelig, og at man «sovner av å se på henne».

- Du tilfører ingenting til dette programmet

I Norge har det kun blitt vist to episoder, mens det i Sverige har kommet litt lenger. I episode sju som ble sendt 16. oktober i Sverige, er det Elena Belle som får gjennomgå. Under pressefotograferingen går Anka til frontalangrep på Belle, og kaller henne for det ene og andre.

- Du ser ut som en jævla hore. Det er typisk deg å komme med puppene ute, for det er det eneste du er flink til. Du tilfører ingenting til dette programmet. Du har ligget deg til pengene dine. Og han som har gjort leppene dine har gjort en dårlig jobb for det ser ut som om har fått deg en på tygga, sier Anka til Belle, noe som får en av de andre fruene, Sofie Prydz, til å se rødt.

- Unnskyld men hva er det du sier? Du kommer her og ødelegger hele dagen, er slem mot alle og er så ekkel, sier Prydz til Anka.

Det får Anka til å gå til angrep på Prydz også.

- Hold munn Sofie, jeg orker ikke høre på den gnålete stemmen din.

Dette fører til at Maria Montazami velger å gå til «sync» for å snakke.

- Jeg klarer ikke det her. Jeg føler meg så dum som ikke forsvarer Elena. Hun har nettopp fått barn og må sitte her og bli kalt både det ene og det andre. Nei, fysøren, sier Montazami.

Les også: Gunilla Persson tiltalt etter mistanke om tyveri av luksusbriller

Går til motangrep på Instagram

Elena Belle har valgt å skrive et langt innlegg på sin Instagramprofil om angrepet fra Anna Anka:

- Det som skjedde i programmet er uakseptabelt, og vi bør IKKE lære barna våre at det sånn man behandler andre. Mobbing er galt, og det er akkurat som skjedde i programmet og på Internett i ettertid, skriver hun.

På sin "Insta-story" velger Elena Belle også skrive litt om hendelsen som skjedde i programmet, og avslutter med å skrive «#Boikottannaanka».

Svenske Hollywoodfruer sendes på TV3 og Viafree i Norge.

Mest sett siste uken