Anne-Elisabeth Hagen ble sjekket inn hos TVNorge på Facebook tre uker etter at hun forsvant

- Dette er noe jeg håper politiet har sett grundig på, sier bistandsadvokat Gard Lier til Nettavisen.

20. november 2018, tre uker etter at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sin bolig i Lørenskog, dukket det opp en oppdatering på hennes Facebook-profil.

I oversikten over «innsjekkinger» stod det plutselig at hun hadde sjekket inn hos TVNorge.

På dette tidspunktet pågikk det en strengt hemmelig etterforskning og bistandsressurser fra spesialtrent politi var involvert. Saken ble ikke offentlig kjent før 9. januar 2019.

Politiet: - Digitale spor av stor interesse

Nettavisen er kjent med at familiemedlemmer og politiet reagerte på den Facebook-oppdateringen og at dette ble undersøkt raskt.

Nettavisen er også kjent med at politiet mottok tips om oppdateringen og at det i den aller seneste tiden er kommet tips til Kripos.

Politiet holder kortene tett til brystet.

- Digitale spor er av stor interesse i etterforskningen, og arbeid med dette har vært, og er, et prioritert etterforskningsskritt. Av hensyn til den pågående etterforskningen og faren for bevisforspillelse, kan vi ikke kommentere spørsmålene nærmere, skriver politiadvokat Haris Hrenovica i en mail til Nettavisen.

Politiadvokat Haris Hrenovica. Foto: Politiet

Det er mange som har merket seg Facebook-oppdateringen og den har vært diskutert på ulike nettsteder.

I Anne-Elisabeth Hagens tilfelle er det høyst sannsynlig at hun er blitt tagget av en mann Nettavisen kjenner identiteten til.

I et innlegg fra 20. november 2018 tagger en mann i slutten av 30-årene nærmere 100 personer, én av dem er Anne-Elisabeth Hagen som altså var forsvunnet på dette tidspunktet.

Anne-Elisabeth og Tom Hagen har vært gift i 49 år. Nå er han siktet for drap eller medvirkning til drap av henne. Tom Hagen har nektet straffskyld og for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Foto: Privat

Fakta Tidslinje i forsvinningssaken i Lørenskog ↓ * 31. oktober 2018: Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog. Hun skal ha forsvunnet fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 13.30. Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere. * 9. januar 2019 gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen (68) hadde forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog ti uker tidligere. Politiet hadde holdt etterforskningen hemmelig og begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse. Det har blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet. * 11. februar 2019 ble det kjent at det hadde vært ny kontakt mellom antatte gjerningspersoner og Anne-Elisabeth Hagens familie på en ny plattform. Det var fortsatt kun snakk om enveiskommunikasjon. * 26. juni 2019 opplyste politiet at de hadde endret hovedteori i saken. Politiet anser det som mindre sannsynlig at det dreier seg om en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept. * 6. august 2019 opplyste bistandsadvokat Svein Holden at Hagen-familien har kontakt med kidnapperne, men at det fortsett ikke er gitt bevis på at hun lever. Holden formulerer det slik at det «sies klart» at hun er i live. * 28. august 2019 gikk politiet ut med opplysninger om skosåleavtrykk de mener kan være avsatt av en gjerningsperson. * 13. september 2019 blir det kjent at tekniske spor har ledet politiet til en teori om at Anne-Elisabeth Hagen ble drept allerede onsdag 31. oktober, og at hun deretter ble fjernet fra hjemmet sitt av en eller flere gjerningsmenn. * 24. september 2019 opplyser politiet at det er funnet et låsbart plastbånd – strips – i boligen der politiet mener det sentrale åstedet er. * 17. oktober 2019 går politiet ut med opplysninger om at både brevarket og konvolutten som trusselbrevet lå i, er solgt hos Clas Ohlson. Det er tidligere også opplyst hvilke forretninger sko og strips er kjøpt i. * 18. oktober 2019 blir det kjent at vitner er innkalt til å avgi DNA-prøve i forbindelse med politiets etterforskning av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. * 24. oktober 2019 opplyser politiet at de har en formening om hva slags type printer som ble brukt til å skrive ut trusselbrevet som ble funnet i hjemmet til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. * 25. oktober 2019 møter etterforskningsledelsen og representanter fra Kripos hos riksadvokat Tor-Aksel Busch for å diskutere forsvinningssaken. Samme dag blir det opplyst at politiet mener de har funnet spor fra tidlig på sommeren 2018 knyttet til løsepengekravet i Hagen-forsvinningen. * 22. januar 2020: I Kripos' nasjonale drapsstatistikk står forsvinningssaken omtalt som et uoppklart drap. * 5. mars 2020 opplyser politiet at forsvinningssaken har hatt en samlet kostnad på 19 millioner kroner for politiet. * 28. april 2020: Ektemannen Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Han siktes for drap eller medvirkning til drap. Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt ikke funnet. Hagen avviser enhver befatning med konas forsvinning. * 29. april 2020: Nedre Romerike tingrett varetektsfengsler Tom Hagen i fire uker. Hagen anker fengslingen. * 7. mai 2020: Eidsivating lagmannsrett vil løslate Hagen, men politiet anker kjennelsen til Høyesterett. Hagen blir dermed sittende i varetekt til Høyesterett har behandlet saken. * 8. mai 2020: Politiet opplyser at en mann i 30-årene med relasjon til Tom Hagen ble pågrepet 7. mai kort tid etter lagmannsrettens kjennelse. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap, og har ifølge politiet IT- og kryptovalutakompetanse. * 8. mai 2020: Klokken 17.30, kjørte Tom Hagen ut portene i Oslo fengsel som en fri mann. * 9. mai 2020: Mannen i 30-årene løslates, og politiet endrer siktelsen på ham til medvirkning til grov frihetsberøvelse. Kilde: NTB og Nettavisen

Ekspert forklarer

I Facebook-innlegget skriver han følgende:

«I morgen torsdag 22 Nov. Klokken 20:30 starter premieren av første episode av serien "Slep meg på ferie" med Magnus Devold på TVNorge (to smilefjes) Tagger noen her som sa at jeg måtte si i fra når det startet på Tv'n (blunkefjes).»

Nettavisen har vært i kontakt med mannen som ikke ønsker å gi noen kommentarer.

Kommunikasjonsrådgiver og teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen forklarer kort om hvordan innsjekking-funksjonen fungerer på Facebook.

- Det er ingenting i veien for at man befinner seg på ett sted og sjekker inn på et annet. Og i utgangspunktet kan man tagge hvem man vil og publisere det som offentlig informasjon på Facebook. Jeg vet ikke hva som er skjedd i dette tilfellet, men det er hvert fall en mulighet, sier Nygård-Hansen.

Kommunikasjonsrådgiver og teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen. Foto: Ingar Næss

I noen tilfeller må personen som blir tagget godkjenne at innsjekkingen kommer i tidslinjen eller innsjekkingsoversikten på deres egen Facebook-profil.

- Dette kan man endre i innstillinger. Det kan være gode grunner for å endre det til mer privat innstilling. Ellers kan personer tagge deg på steder du ikke ønsker. Standardinnstillingen er full åpenhet, altså at det blir offentlig hvis noen tagger og sjekker deg inn et sted. Det kan jo være at det er det som er skjedd her, sier Nygård-Hansen.

Han trekker frem mye positivt med den digitale revolusjonen de to siste tiårene, men moderne teknologi har også sine ulemper.

- Det har vært tilfeller der barn har blitt kidnappet og enten mor eller far, som gjerne har fått fra hverandre, legger ut digitale spor om at de er et helt annet sted enn de faktisk er. Dette for å villede politiet. Om noen bevisst har ønsket å villede politiet i det konkrete tilfellet du tar opp får de uttale seg om, sier Nygård-Hansen.

Politiet har ikke besvare dette spørsmålet.

Siste utvikling i forsvinningssaken er at politiet får fortsette ransakingen av boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Det besluttet Nedre Romerike tingrett torsdag ettermiddag.

Drapssiktede Tom Hagen hadde begjært at ransakingen av boligen ble stanset etter at Eidsivating lagmannsrett løslot ham fra varetektsfengsling fordi de anså at det var mindre sannsynlig at Hagen stod bak ugjerningen enn at han stod bak den.

Forrige fredag trillet han ut fengselsportene i Oslo fengsel som en fri mann.

Politiet mener fortsatt at boligen er et åsted for et drap og jobber på spreng med å finne Anne-Elisabeth Hagen.

Advokat Gard Lier. Foto: Lisbeth Andresen / Romerikes Blad

- Håper dette er noe politiet har sett grundig på

Bistandsadvokat Gard Lier, som representerer den forsvunne kvinnen, mener det er viktig at politiet sjekker absolutt alle spor grundig i etterforskningen.

- Dette er helt nytt for meg. Når politiet sier at de etterforsker saken bredt er dette noe jeg håper de har sett grundig på. Spesielt så lenge man ikke har noen svar eller fasit på hvor hun er og hva som er skjedd, sier Lier til Nettavisen.

- Elektroniske spor er viktig, blant annet fordi det kan tidfeste konkrete hendelser. Dette sporet kan være helt udramatisk, eller noe som må følges opp.

De tre Hagen-barnas bistandsadvokat Ståle Kihle Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tom og Anne-Elisabeth Hagen har tre voksne barn som er representert av bistandsadvokat Ståle Kihle. Han understreker med styrke viktigheten av å undersøke alle digitale spor.

- Jeg håper dette har vært etterforsket grundig, og det får man tro, rett og slett fordi det kan ha relevans for saken. Alle digitale spor er viktig å følge opp, jeg kan ikke skjønne noe annet, sier Kihle til Nettavisen.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, sier han er ukjent med Facebook-innsjekkingen.

Facebook Norge har ikke besvart Nettavisens henvendelser.