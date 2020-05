Anne-Elisabeth Hagen i ukjent SMS: Uttrykte at hun var oppgitt over Tom Hagen på bryllupsdagen før hun forsvant

Uttrykte skuffelse i melding til venninne over at ektemannen ikke hadde gjort noe på bryllupsdagen. Da hadde paret vært gift i 49 år.

25. oktober 1969 giftet Tom Hagen seg med Anne-Elisabeth Hagen, som den gangen hadde etternavnet Rasmussen. Bryllupsfesten ble ifølge en kunngjøring i lokalavisen Oppland Arbeiderblad, to dager før bryllupet, holdt i familieboligen til Anne-Elisabeth på Gjøvik.

25. oktober 2018 hadde paret vært gift i 49 år. Dette var uken før Anne-Elisabeth forsvant fra parets bolig i Sloraveien i Lørenskog utenfor Oslo. Det har ikke vært livstegn fra henne siden, og politiet har etterforsket saken på spreng.

I en hittil ukjent SMS-korrespondanse Nettavisen har fått referert mellom Anne-Elisabeth Hagen og en venninne, går det frem at Anne-Elisabeth uttrykte skuffelse på sin egen bryllupsdag.

Ingen markering på bryllupsdagen

Her uttrykker hun fortvilet at Tom Hagen ikke har gjort noe, og at bryllupsdagen er uteglemt.

Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

13 minutter senere tikker det inn en SMS med svar.

Venninnen skriver da at det å glemme bryllupsdagen er vanlig. Deretter skrev hun om sine egne planer med sin familie. Hun nevner blant annet at de skal i et 70-årslag.

Denne konkrete SMS-korrespondansen har vært diskutert blant etterforskerne, får Nettavisen opplyst. Tema i den forbindelse skal være forholdet mellom Anne-Elisabeth og Tom Hagen, og hvordan de mener det stod til med forholdet i tiden før forsvinningsdagen.

Venninnen er også spurt om korrespondansen av politiet, får Nettavisen opplyst.

Etterforskerne har sett denne korrespondansen, og en rekke andre SMS-er, i sammenheng med andre spor de mener å ha i saken.

Det var 31. oktober 2018 Anne-Elisabeth forsvant fra parets hus i Lørenskog utenfor Oslo.

Ektemann Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til dette. Nettavisen har tidligere omtalt at politiet blant annet jobber ut ifra en teori om at det skal ha vært økonomisk motiv bak forsvinningen.

Tom Hagen er blant annet blitt grillet om parets ektepakt i avhør. Både da han hadde status som fornærmet, men også etter at han ble siktet.

Tom Hagen nekter straffskyld og enhver befatning med drapssaken.

Hagen-ekteparets tre barn er også krystallklare på at de tror Tom Hagen er uskyldig.

Anne-Elisabeth Hagen sin familiebolig på Gjøvik. I eiendomsregisteret stod hun oppført som eier av boligen frem til 1998. Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen holdt bryllupsfesten i boligen da de giftet seg 25. oktober 1969. Foto: Google Maps

Ingen hyttetur

En annen SMS-korrespondanse etterforskerne har diskutert, og undersøkt rundt, var en melding som ble sendt fra Anne-Elisabeth Hagens telefon klokken 09.10 forsvinningsdagen.

I denne SMS-en skriver hun til et familiemedlem at hun hadde hatt en fin kveld med teater kvelden før. Hun nevner også navnet på en person hun syntes det var kjekt å se igjen. Denne kvelden hadde Anne-Elisabeth og Tom Hagen vært ute med et vennepar.

I SMS-en til familiemedlemmet skriver i tillegg Anne-Elisabeth Hagen at det trolig ikke blir noen tur til hytten på Kvitfjell med ektemannen som de hadde planlagt. Hun tilbyr derfor å kunne sitte barnevakt om kvelden 31. oktober.

Familiemedlemmet svarer at det går fint, men at de har alliert seg med noen andre med tanke på barnevakt.

Nettavisen er kjent med at politiet har gjort en rekke undersøkelser og stilt mange spørsmål i forbindelse med avlysningen av hytteturen, og hvilke planer Tom og Anne-Elisabeth hadde forsvinningsdagen.

Årsaken til at SMS-korrespondansen med hytteturen har vært tema blant etterforskerne er fordi det er av interesse å kartlegge om ekteparet Hagen hadde konkrete planer forsvinningsdagen, noe som muligens kan være med å bygge opp under skyld eller eventuell uskyld i et totalbilde i en bevissituasjon.

Politiet har gått grundig til verks i å undersøke relasjonen mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Venner og familiemedlemmer er stilt en rekke spørsmål om forholdet deres i avhør. Ektepakten er også studert og gjennomgått med lupe.

- Etter vårt skjønn er det i aller høyeste grad naturlig at ektepakten har vært tema i avhør, både da han hadde status som fornærmet og som siktet. Det er en sak som dreier seg om en ektefelle som er borte og den gjenværende er siktet for drap eller medvirkning til drap, har politiadvokat Haris Hrenovica tidligere uttalt til Nettavisen.

Politiet: - Viktig å finne Anne-Elisabeth

Klokken 09.14 forsvinningsdagen går det et utgående anrop fra Anne-Elisabeths telefon til et annet familiemedlem. Den samtalen varer i cirka to minutter.

Dette regner politiet som det sist livstegnet fra henne. Det er ennå ikke funnet noe lik.

- Å finne Anne-Elisabeth Hagen er en prioritert oppgave. Av hensyn til etterforskingen kan vi ikke kommentere hvor, når og hvordan vi søker. Status i saken er at etterforskningen fortsetter med full styrke. Av hensyn til faren for bevisforspillelsesfare kan vi ikke gå inn i detaljer i etterforskningen, skriver Hrenovica i en mail til Nettavisen mandag.

Tom Hagen ble pågrepet av politiet i slutten av april. Men fortsatt er det en rekke ubesvarte spørsmål. Politiet mener at boligen er åsted for et drap. Eidsivating lagmannsrett, som besluttet å løslate Tom Hagen fra varetekt, mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for en kriminell handling, og at det ikke engang er begått et drap i huset.

Politiet vet heller ikke med sikkerhet hvordan Anne-Elisabeth Hagen ble fraktet fra boligen i Sloraveien.

- Hvordan blir politiets arbeid vanskeliggjort uten et lik?

- Det er ingen tvil om det viktig for etterforskingen å finne Anne-Elisabeth Hagen. Et funn vil kunne kaste lys over hva som har skjedd, og gi politiet viktige ledetråder for å finne ut hva som har skjedd og hvem som står bak. Utover det har vi ingen flere kommentarer nå, skriver Hrenovica.

Politiadvokat Haris Hrenovica (arkivfoto). Foto: Kay Stenshjemmet (Romerikes Blad)

- Merket at Anne-Elisabeth var bekymret

- I tiden før forsvinningen merket vi at Anne-Elisabeth var bekymret. Men vi vet ikke hva konkret som var årsaken til det, sier et vennepar til Nettavisen, som også har forklart seg for politiet.

På begynnelsen av 90-tallet ble hennes andel av huset ført tilbake til Tom Hagens særeie, kommer det frem av parets ektepakt.

I august i fjor omtalte Nettavisen nyheten om at politiet undersøkte en Facebook-gruppe hvor Anne-Elisabeth Hagen var medlem.

Gruppen omhandler boliger til leie og utleie i et område på Østlandet. Ifølge eiendomsregisteret har Anne-Elisabeth arvet en hyttetomt i området, men personer som kjenner henne opplyser til Nettavisen at hun var medlem der fordi hun var på boligjakt.

Nettavisen er kjent med at enkelte av juristene i politiet har reagert på at fordelingen i ektepakten har vært så skjev. Ifølge opplysninger VG har skal flere av politiets jurister ha ment at ektepakten var så urimelig at dersom den hadde vært tatt til retten hadde den kunnet bli erklært ugyldig, dersom det skulle bli tema i en skilsmisse.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, har ikke hatt mulighet for å besvare Nettavisens spørsmål mandag.

Til Romerikes Blad (krever abonnement) uttalte Holden forrige uke at han fortsatt tror at Anne-Elisabeth er blitt kidnappet.

– Det er ingen tvil om at det er blitt begått en alvorlig straffbar handling i boligen i Sloraveien. Jeg mener derimot at Anne-Elisabeth ble fraktet ut av boligen i live, noe som også betyr at politiet må gå etter minst én annen gjerningsperson, sa han til avisen.

- Kunne krevd flere hundre millioner

Ifølge Kapital skal Tom Hagen ha vært god for 1,9 milliarder kroner i 2019. Da Anne-Elisabeth Hagen forsvant, 31. oktober 2018, skal han ha vært god for 1,7 milliarder kroner.

De siste tilgjengelige skattetallene for Anne-Elisabeth Hagen, fra 2018, viser en skattbar inntekt på 273.000 kroner, og en formue på 172.000.

Eksperter NRK har snakket med har antydet at Anne-Elisabeth hadde kunne fått flere hundre millioner kroner ved å bestride ektepakten ved en skilsmisse.

– Hun har bidratt på sin måte ved å være husmor, og ved å ha tatt seg av familien. Her er det store skjevheter, uttalte stjerneadvokaten Mette Yvonne Larsen.

En mann i 30-årene er nå siktet for medvirkning til grov kidnapping. Politiet er kjent med mannens IT- og datakunnskaper. Mannen, som er bosatt på Romerike, var opprinnelig siktet for drap eller medvirkning til dette.

Mannen i 30-årene nekter enhver befatning med forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen, og ble løslatt etter to overnattinger i arresten.

Politiet etterforsket opprinnelig forsvinningen som en kidnappingssak, men endret hovedhypotesen til en drap i juni i fjor. Politiet mener kidnappingssporet er en tydelig planlagt villedning.