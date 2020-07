Anne-Elisabeth Hagen-saken: Derfor mener politiet trusselbrevet ikke er ekte

- Trusselbrevet har naturligvis vært et sentralt spor i saken, og det har vært gjenstand for omfattende undersøkelser, sier politiinspektør Gjermund Hanssen.

Politiet har jobbet på spreng med forsvinningsgåten i Lørenskog etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018.

21 måneder er gått og fortsatt er ikke saken oppklart.

Les også: Politiet mistenksom: To av anropene på telefonen til Tom Hagen er borte

Et sentralt spor i etterforskningen har vært det mye omtalte maskinskrevne trusselbrevet som Tom Hagen fant da han kom hjem midt på dagen uten å finne sin ektefelle.

Nettavisen og flere andre medier har fått tilgang til brevet hvor det blant annet er fremført et pengekrav på ni millioner euro, rundt 86 millioner norske kroner med kursen i oktober-november 2018.

Her kan du lese alt om forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen.

Anne-Elisabeth Hagen har vært gift med Tom Hagen siden 25. oktober 1969. Foto: Privat

Har brukt flere eksperter

Trusselbrevet har vært grundig undersøkt og etterforskere med ulik kompetanse har vært koblet på. Eksperter på trusselbrev har vært brukt for å studere språk og innhold, det er gjort undersøkelser på hvor brevet er kjøpt, hvilke type printer som er brukt og det er undersøkt hvilke fingeravtrykk som er på brevet.

Les også: Hagen-barna krangler med politiet om pågripelsen av Tom Hagen

Men politiet tror ikke at det er et reelt trusselbrev. Nettavisen får opplyst at følgende punkter har vært diskutert blant etterforskerne:

Språket som er brukt. De fem sidene er skrevet på en blanding av norsk, svensk og engelsk. Teksten viser at det er gjort forsøk på bevisste språkfeil. Altså ikke feil en person gjør som ikke har norsk eller svensk som sitt morsmål.

Det er mye fokus på penger/økonomi i brevet og bærer preg av å være «businesspreget», ikke en kidnapping.

Handlingen virker usedvanlig godt forberedt. Ifølge Nettavisens opplysninger har ikke politiet kartlagt noen i Norge, eller med tilknytning til Norge, med en slik kapasitet.

Tiden som er gått. Politiet mener reelle kidnappere ville har krevd pengene for lenge siden. I stedet har det vært påfallende liten vilje til å ha kontakt med Tom Hagen og familien.

Det skal etter det Nettavisen får opplyst heller ikke være funnet andre fingeravtrykk enn Tom Hagens på brevet eller konvolutten det lå i .

- Politiet ønsker ikke å kommentere spekulasjoner omkring våre vurderinger knyttet til spesifikke etterforskingsskritt eller bevisbildet i saken, skriver politiinspektør Gjermund Hanssen i en mail til Nettavisen.

- Generelt kan vi si at alle eventuelle spor på et åsted er av interesse, og kan ha stor betydning i en etterforsking. Trusselbrevet har naturligvis vært et sentralt spor i saken, og det har vært gjenstand for omfattende undersøkelser.

Les også: Tom Hagen grillet om ektepakten i avhør

Forsvarer: - Peker ikke i retning Tom Hagen

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap av Anne-Elisabeth og politiet tror han står bak hele kryptoopplegget og trusselbrevet. Hagen har hele tiden nektet for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Politiet mener at kidnappingssporet, og trusselbrevet, er en tydelig villedet handling for å dekke over et drap. Det var i juni i fjor at politiet endret sin hovedhypotese fra kidnapping til drap.

- Jeg har ikke sett noe i saken som gjør det mer sannsynlig at vi står overfor et drap enn en kidnapping. Det er ingen av de momentene dere har forelagt meg nå som peker i retning av Tom Hagen som gjerningsperson, sier forsvarer Svein Holden til Nettavisen.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden (arkivfoto). Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Les også: Nye opplysninger: Politiet fant minst to klesplagg fra Anne-Elisabeth på badet der de mener hun ble drept

De påståtte kidnapperne skal i slutten av januar 2019 ha kontaktet Holden på en kryptert mail. Der gjorde de det klart at de var villig til å fremskaffe bevis på at Anne-Elisabeth var i live. De skulle blant annet bruke bilder av henne i ulike vinkler med dagsferske aviser.

I mailen stod det blant annet:

«Beviset på at hun er i live vil være bilde av Anne-Elisabeth med en dagsfersk avis fra Norge i ulike vinkler. Det skal ikke brukes Photoshop. Når du har fått beviset vil vi ha resten av pengene», skrev de påståtte kidnapperne på gebrokkent norsk.

Men ingenting skjedde.

Politiet svarer ikke direkte på om de på noen måte har fått bekreftet at det ikke er et reelt trusselbrev som ble funnet av Tom Hagen forsvinningsdagen i 2018.

- Politiets hovedhypotese er fortsatt at Anne-Elisabeth Hagen er utsatt for et drap. Kidnappingshypotesen er ikke lagt bort, men anses på nåværende tidspunkt mindre sannsynlig. Det er for øvrig det til enhver tid gjeldende bevisbildet i saken som er førende for hvilke hypoteser som er mest aktuelle, skriver Hanssen.

Les også: Anne-Elisabeth Hagen i ukjent SMS: Uttrykte at hun var oppgitt over Tom Hagen på bryllupsdagen før hun forsvant

Politiet har tidligere bekreftet at de har funnet ut at fibrene i arket som trusselbrevet er skrevet på er produsert i Portugal og solgt i en Clas Ohlsson-butikk i Norge. Men det er ikke kjent hvilken butikk.

Konvolutten som brevet lå i skal ifølge politiet være produsert i Tyskland, men også den er solgt hos Clas Ohlsson.

Nettavisen er også kjent med at politiet har kontaktet et konkret firma på Romerike vedrørende bistand i etterforskningen for å kartlegge omstendigheter rundt printeren som er brukt. Ingen fra firmaet har tidligere ønsket å kommentere dette.

Les også: Hagen-barna med ny kritikk: - Fremstår som at politiet ikke klarer å løse en avansert kidnappingssak

- Vi har holdt øye med deg

De påståtte kidnapperne skrev i trusselbrevet at de ønsket å få overført pengene i den svært anonyme kryptovalutaen Monero.

Det fem sider maskinskrevne trusselbrevet innledes slik:

«VI HAR DIN KONA ANNE ELISABETH. OM DU VILL SEE HENNE IGJEN, DU VILL LESE OG FØLG INSTRUKSTIONER PERFEKT.»

Videre står det:

«VI HAR HOLD ØYE PÅ DEG, ANNE-ELISABETH, XX, YY (navnet på en av døtrene til Tom Hagen og hennes ektemann, red. anm.) OG MERE FAMILIE I LANG TID OG VI FORTSATT HOLDER ØYE PÅ DEG (...)»

Dette er én av sidene i trusselbrevet Tom Hagen fant da han kom hjem til huset 31. oktober 2018. Nettavisen har tilgang til det faktiske brevet, men har gjengitt innholdet i et nytt dokument av kildevernhensyn.

Les også: - Anne-Elisabeth ville ikke ønsket dette

En setning på trusselbrevets første side har også fått etterforskerne til å stusse. Der står det:

«OM DU FØLGER INSTRUKTION, NÅR DU FÅR DIN KONA TILLBAKE DU KAN SÅ KLART KONTAKTE POLITI, DET ER BARE RETTFERDIGHET.»

Årsaken til at politiet stiller spørsmål ved dette skal være at de mener det er unaturlig at kidnappere skulle ha tatt opp rettferdighet som potensielt går på bekostning av dem selv, får Nettavisen opplyst.

Les også: Uregistrert bil meide ned poerten på Hagen-eiendom - kjørte bort i full fart

Når dette har vært tema blant etterforskerne har det vært tatt til orde for at det vanlige for kidnappere ville være å få pengene, komme seg unna og bli ferdig med saken.

I brevet er det også detaljerte instrukser om hvordan Tom Hagen skal betale de antatte kidnapperne, og det foreslås også hvordan han skal kjøpe kryptovaluta og eventuelt selge verdier han besitter dersom han ikke har stor nok kontantbeholdning.

I 2018, da Anne-Elisabeth forsvant, var Tom Hagen ifølge Kapital god for 1,7 milliarder kroner. I 2019 hadde formuen, ifølge Kapital, steget til 1,9 milliarder.