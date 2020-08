Anne-Elisabeth-saken: Dette er de nye undersøkelsene politiet skal gjøre i huset

Skoavtrykk og gulv er to av flere undersøkelser som skal gjøres. I tillegg er det klart for ny krangel i retten.

Onsdag kom nyheten om at politiet har beslaglagt huset til ekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen i tre nye måneder. Det var VG som første meldte om denne nyheten.

Det betyr at Tom Hagen må vente til minst 1. november med å få flytte hjem. Beslaget fikk Tom hans forsvarer til å reagere, og kommer til å trekke saken inn for retten.

Hittil har det vært ukjent hva som konkret er årsaken til at politiet beslaglegger huset ut oktober måned.

Dette skal politiet undersøke

Nye opplysninger Nettavisen har fått tilgang til viser at politiet skal gjøre nye undersøkelser i huset. Det er blant annet:

Test av skoavtrykk.

Test av ulike typer væske.

Undersøkelser av gulv.

I tillegg får Nettavisen opplyst at politiet skal gjøre nye undersøkelser av telefonbevegelser av Anne-Elisabeths telefon, i tillegg skal det utføres nye lydtester i Sloraveien 4.

Anne-Elisabeth Hagen har vært gift med Tom Hagen siden 25. oktober 1969. Foto: Privat

TV 2 har tidligere omtalt at politiet har reagert på at Tom Hagens skoavtrykk mangler i huset.

Personer med inngående kjennskap til etterforskningen opplyser også at det vil være aktuelt for politiet å ta beslag i huset ut året og at årsaken til at Tom Hagen ikke får flytte tilbake er at de ikke ønsker at han skal påvirke noen av forholdene der.

Politiet har hatt beslag i huset siden Tom Hagen ble pågrepet 28. april i år. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap av sin kone Anne-Elisabeth Hagen. Hun har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018.

Hagen har hele tiden nektet for å ha noe som helst med forsvinningen å gjøre. En mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov bortføring, men har også hele tiden nektet straffskyld.

Nettavisen har rettet flere spørsmål til Øst politidistrikt. Blant spørsmålene er om politiet vurderer forholdsmessigheten av å opprettholde beslaget, varigheten og hvorfor undersøkelsene som skal gjøres ikke har vært sluttført på et tidligere tidspunkt når det snart er gått to år siden de startet etterforskningen.

- Politiet har tatt beslag i Sloraveien 4 fordi vi mener det er nødvendig for å gjennomføre sentrale etterforskningsskritt i saken. Resultatet av undersøkelsene kan bidra til å kaste lys over spørsmålet om hva som her hendt med Anne-Elisabeth Hagen, skriver politiinspektør Gjermund Hanssen i en mail.

- Siktede har ikke samtykket til beslaget og spørsmålet om opprettholdelse ble derfor i går (torsdag, red. anm.) sendt til Nedre Romerike tingrett for vurdering. Av hensyn til etterforskningen og tingrettens kommende behandling av saken ønsker vi ikke å kommentere dette ytterligere per nå.

Flyttet på hotell

Etter at Anne-Elisabeth forsvant utførte politiet en full åstedsundersøkelse av boligen. I mellomtiden ble Tom Hagen innlosjert på Thon Hotel Arena i Lillestrøm under beskyttelse av politiets krise- og gisselforhandlere (KGF). Dette har Dagbladet omtalt tidligere.

I seks uker i 2018, fra perioden 31. oktober til 15. desember, hadde politiet full tilgang til huset uten påvirkningsmuligheter av Tom Hagen eller andre, og utførte omfattende undersøkelser.

I en kjennelse fra juni i år går det frem at Tom Hagen helt siden 31. oktober 2018 ytret ønske om å flytte hjem, men først fikk gjort dette 15. desember samme år.

Det kommer også frem av kjennelsen at politiet gjorde undersøkelser i etterkant av dette, men at det var av mer kortvarig karakter.

Blant undersøkelsene som er gjort i huset er lydtester. VG har tidligere omtalt at det ble brukt en ekspert på dette. Årsaken var at de skulle granske ringelyd i huset. Nettavisen kjenner til at Tom Hagen i avhør har forklart at han ikke hørte at Anne-Elisabeths telefon ringte da han selv ringte denne etter at han kom hjem fra jobb midt på dagen samme dag som hun forsvant.

Dette mener politiet ikke er troverdig. Nettavisen får opplyst at det er nye tilsvarende lydundersøkelser som skal gjøres denne gangen og at politiet ønsker å ha «tilnærmet like forhold» som i perioden for forsvinningen av Anne-Elisabeth.

De forrige lydundersøkelsene ble gjort i mars i fjor.

Vitner: - Lite politiaktivitet

Naboer forteller til Nettavisen at det har vært minimalt med politiaktivitet i huset til ekteparet hagen den siste tiden. Ved ett tilfelle skal mannskaper fra Kripos ha vært der i begynnelsen av juli.

Vitner opplyser også om at Kripos på nytt skal ha vært der onsdag denne uken. De forteller at mannskapene skal ha vært der i 2-3 timer fra cirka klokken 12.30 - 13.00-tiden. Men utenom disse to tilfellene skal det ifølge naboer ikke ha vært politi i huset som de mener er åsted for drap.

Nå blir det en ny rettslig krangel i Hagen-saken.

- Vi mener at vilkårene for å opprettholde beslaget ikke er til stede og har derfor bedt Nedre Romerike tingrett vurdere dette spørsmålet rettslig, sier Hagen-forsvarer Svein Holden til Nettavisen.

- Tom Hagen er også interessert i at alle relevante undersøkelser blir utført. Hvis beslag av huset oppheves vil han naturligvis stille det til rådighet når politiet måtte ønske, slik at de nødvendige undersøkelsene skal kunne utføres.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Under etterforskning av alvorlige straffesaker er det alltid en ansvarlig statsadvokat på saken. I Hagen-saken er det førstestatsadvokat Erik Marthinussen ved Oslo statsadvokatembeter som har det overordnede ansvaret.

Nettavisen har forelagt ham opplysningene om etterforskningsskrittene politiet nå skal utføre. Blant flere spørsmål som er stilt er om brudd på menneskerettighetenes artikkel 8 er krenket ved at Tom Hagen ikke får rett til respekt for sitt eget hjem.

Det er fungerende embetsleder Erik Førde som besvarer på Marthinussens vegne. Førde opplyser om at ansvarlig statsadvokat er på ferie.

«Det kan bekreftes at ansvarlig statsadvokat på overordnet nivå, har vært holdt orientert om politiets etterforskning. Så langt har statsadvokaten ikke funnet grunn til å intervenere i etterforskningen. Spørsmål om uforholdsmessighet og forholdet til EMK art. 8 er en selvfølgelig del av denne vurderingen. Beslag av Hagens hus er nå brakt inn for retten for prøving i medhold av straffeprosessloven. Statsadvokaten ønsker derfor ikke å kommentere/prosedere saken i media.

Ytterligere kommentarer vil ikke bli gitt.»