Anne Grete Preus er død - blir hyllet av musikknorge

Anne Grete Preus døde natt til søndag. En rekke musikere og kulturpersonligheter hyller og minnes den folkekjære artisten.

Visesangeren Ole Paus var venn av Preus. Han beskriver henne som en praktfull artist og et fint menneske.

– Hun var en venn, jeg var veldig glad i henne. Jeg husker henne som et utrolig klokt og godt menneske, sier Paus til VG.

Han legger til at han er takknemlig for at de fikk jobbe sammen.

– Rystende

I 2018 mottok Anne Grete Preus Anders Jahres kulturpris sammen med Ole Paus og Kari Bremnes.

– Gjennom flere tiår har prisvinnerne vært forbilder og inspirasjonskilder for et takknemlig publikum. De er bærere av musikalske og litterære tradisjoner som stadig søker nye veier og uventet samklang. Årets prisvinnere er sangpoeter i ordets egentlige forstand, lød det fra juryens begrunnelse.

Kari Bremnes er rystet over dødsfallet.

– Anne Grete Preus. Modige menneske. Rystende at hun har reist, skriver hun på Twitter.

Anne Grete Preus avbildet i Trondheim i august 2013 i forbindelse med at hun ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Foto: Ned Alley (NTB scanpix)

Altfor tidlig

Norge har mistet en strålende stemme og artist, sier den artist Halvdan Sivertsen til NRK.

– Hun var en veldig flink låtskriver og komponist, hun formidlet jo alt av tekster både egne og andre – hun hadde en stor formidlingsevne. Raus og hjertevarm og flott person. Heldigvis har hun levert veldig mye fin musikk som vil leve videre, sier Sivertsen.

Også kulturminister Trine Skei Grande minnes Preus.

– Triste nyheter, og så altfor tidlig. Takk for alt du ga oss, Anne Grete Preus. I fire tiår har musikken din preget oss, og som kvinne viste du alle at rock ikke er forbeholdt gutta. Takk for alle minnene vi fikk, musikken din vil leve videre, skriver hun på Twitter.

– Har betydd mye

Mona Olsen har vært prosjekt- og presseansvarlig for Preus de siste 13 årene. Hun sier at Preus vil bli dypt savnet.

– Det er mange av oss som har jobbet med henne lenge. Hun var et ekstremt varmt og inkluderende menneske, sier Olsen til NTB.

Da Preus fikk platekontrakt med Warner for rundt 30 år siden var hun blant plateselskapets aller første signeringer. Kollegaen gjennom mange år sier hun lenge har visst at Preus har vært syk, men at hun hadde håpet at utfallet av sykdommen skulle bli et annet.

– Hun er en artist som har betydd mye for mange, også de som ikke kjente henne. Hun hadde et stort engasjement også utenfor musikken. Jeg tror det er mange som har det tungt i dag, sier Olsen.

Flere har tatt til Twitter etter den triste nyheten.

