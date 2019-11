Annenhever nordmann vil handle på Black Friday – miljøorganisasjonene advarer mot overforbruk

MOTARRANGEMENTER MOT BLACK FRIDAY: – Ta for eksempel klær, som mange handler mye av på Black Friday. Et par olabukser kan kreve et sted mellom 3.000 og 7.000 liter vann, sier leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)