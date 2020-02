Ansatt på Ullevål er smittet av coronaviruset

Vedkommende var på jobb på øyeavdelingen mandag og tirsdag.

Ullevål sykehus har påvist det nye coronaviruset hos en av sine ansatte.

SISTE: BBC: Minst 210 personer døde i Iran etter å ha blitt smittet av koronaviruset

Den ansatte hadde vært på ferie i Nord-Italia, og vedkommende var på jobb på øyeavdelingen mandag og tirsdag. I tillegg har fire andre fått luftveissymptomer.

– Vi vil informere om at vi nå i ettermiddag har påvist coronavirus hos en av våre ansatte. Den ansatte jobber på øyeavdelingen og har vært på jobb mandag og tirsdag denne uka, opplyser administrerende direktør for Oslo universitetssykehus,Bjørn Atle Bjørnbeth, på en pressekonferanse.

Fakta Fakta om covid-19-viruset ↓ * En ny type korona virus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen. * I Kina var det mandag registrert over 72.436 smittede, hvorav 1.886 personer er døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen. * Også Taiwan, Filippinene, Japan og Frankrike har hatt dødsfall som følge av viruset. * I tillegg til Kina er viruset påvist i nærmere 30 andre land, blant dem Thailand, Australia, Tyskland, USA, Canada, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige og Egypt. I tillegg er ca. 450 personer smittet om bord på cruiseskipet Diamond Princess, som ligger til kai i Japan. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * For over 80 prosent av pasientene har virussykdommen bare gitt milde symptomer, viser en analyse av kinesiske data. 2,3 prosent har dødd, ifølge analysen, som bekrefter at risikoen er høyest for syke og eldre. * WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. (Kilder: AP, AFP, DPA, Store norske leksikon, NTB)

I forbindelse med dette har sykehuset iverksatt grønn beredskap. Grønn beredskap betyr krisestab, og at de kaller inn ekstra personell.

– Grunnen til det er at vi trenger å omdisponere ressurser og personell, for å drive informasjon og oppsporing av pasienter som har vært på øyeavdelingen mandag og tirsdag denne uka, sier Bjørnbeth.

Ullevål sykehus hasteinnkalte til en pressekonferanse klokken 18.45 fredag kveld.

Fram til fredag ettermiddag var fem nordmenn bekreftet smittet av coronaviruset, men nå er altså tallet steget til seks.

Fire smittet i Sverige

Italia er med over 650 smittede og 17 døde fortsatt landet som er hardest rammet i Europa. Men i flere andre land innføres det nå fortløpende tiltak for å håndtere spredningen.

I Sverige er ytterligere fire personer smittet av det nye coronaviruset, opplyser helsemyndighetene. Totalt er elleve personer registrert smittet i Sverige. Ett av de nye smittetilfellene er funnet i Stockholm, ett i Uppsala og ett i Jönköping.

Sporing av et tilfelle som ble kjent i Stockholm torsdag, førte til at to nye tilfeller kunne påvises i dag, opplyser helsemyndighetene i Region Stockholm. De to er nå isolert på Karolinska Universitetssjukhuset.

Island har registrert sitt første virustilfelle fredag, mens Danmark har oppdaget sitt andre.

På Island er det en middelaldrende mann som hadde vært på skiferie i Italia som er smittet. Han er innlagt på isolat på universitetssykehuset i Reykjavik, og er ikke alvorlig syk, opplyser islandske myndigheter.

Også i Danmark er det en person som har vært på skiferie i Italia som er rammet. Han er isolert i sitt hjem, og er i løpende kontakt med helsepersonell.

WHO skjerper risikovurderingen

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppgraderer sin risikovurdering av koronaviruset til «svært høyt» nivå.

– Vi har nå økt vår vurdering av risikoen for spredning og effekt av covid-19 til «svært høyt» på globalt nivå, sier WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse i Genève.

Den vedvarende økningen i antallet tilfeller og land som er omfattet er «åpenbart av bekymring», konstaterer FN-organet.