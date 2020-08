Ansatt ved sykehjem på Vestvågøy smittet av korona - beboere, ansatte og besøkende skal testes

Det ble tirsdag ettermiddag bekreftet et nytt korona-tilfelle i Vestvågøy kommune.

(Lofot-Tidende): Vedkommende er ansatt ved Lekneshagen bofellesskap.

Kommunens smittesporingsteam jobber nå med å kartlegge nærkontakter og iverksetter tiltak overfor disse.

Personen som er smittet er ikke tilknyttet de hittil identifiserte korona-tilfellene i kommunen.

Vestvågøy kommune påpeker at det er nødvendig å gjøre en bred kartlegging i håp om å avgrense videre smitte, både av hensyn til beboere, ansatte og besøkende.

Det ble tirsdag kveld avholdt møte i kriseledelsen, og med råd fra kommuneoverlegene ble det besluttet at det skal gjøres testing av samtlige beboere samt besøkende og ansatte som var på Lekneshagen i tidsrommet 5.-14. august.

Ansatte vil informeres av sin nærmeste leder, og besøkende kontaktes av kommunen. Disse skal testes i regi av kommunens testteam.

Beboere vil testes på institusjonen, opplyser Vestvågøy kommune.

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg, som er leder i krisestaben, oppfordrer folk til ikke å ringe legevakten, men til koronatelefonen (477 53 670).

Leder Kristin Mikkelsen ved Lekneshagen bofellesskap sier til Lofot-Tidende sent tirsdag kveld at hun er opptatt med å koordinere situasjonen, og at hun vil uttale seg om saken på onsdag.

- Det vil komme ytterligere informasjon etter hvert, sier Mikkelsen.

Lofot-Tidende har vært i kontakt med Øydis Hana i kommuneoverlegeteamet tirsdag kveld. Hun viser til kommunens pressemelding og ønsker ikke å uttale seg ytterligere om saken.

