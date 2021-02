Ansatte i barnevernet i Oslo ble sendt på hjemmekontor uten bærbar PC

Uten tilstrekkelig med tekniske hjelpemidler greide ikke barnevernet å opprettholde det arbeidet de skulle. Taperne var mange sårbare barn.

Mangelen på bærbart utstyr da ansatte i barnevernstjenesten ble sendt på hjemmekontor i mars i fjor, var så kritisk at mange ikke fikk fulgt opp sårbare barn og unge. Kommunerevisjonen har i ettertid kommet med flere rapporter fra Kommunerevisjonen, gitt på oppdrag fra kontrollutvalget i Oslo kommune, som har foreslått en rekke forbedringspunkter, skriver Avisa Oslo.

I alt 11 av 15 bydeler opplyste at de i liten grad eller bare i noen grad greide å opprettholde hjelpetiltak i mars. Det var mangel på smittevernutstyr og på kunnskap om bruken av det.

Les også: Ungdomsvolden øker, mens systemet svikter

På samme måte var det vanskeligere å komme i kontakt med sårbare barn og unge når skolene var stengt. Barnevernsvakten erfarte at barnevernstjenesten på grunn av smittefare ved enkelte anledninger unnlot å undersøke situasjoner hvor det var fare for at barn ble skadelidende ved å bli hjemme.

Les også: Rapport: Barnevernet støttet familier som ønsket å sende barn på koranskole

– Situasjonen bekymret meg 12. mars i fjor, og den bekymrer meg fortsatt. Konsekvensen for en del barn er rett og slett at det blir farlig, sier direktør Hege Hovland Malterud i Barne- og familieetaten til avisa.

Hun sier det var særlig forebyggende tjeneste som ble rammet da pandemien kom.

(©NTB)

Reklame Har du glemt morsdag og valentine? Bestill blomster på døra