Antall korona-smittede ser ikke ut til å slutte å øke

Selv med store mørketall er utviklingen klar: Antall smittede av koronaviruset bare øker og øker.

Nettstedet Worldometers, som består av en gruppe uavhengige utviklere, forskere og frivillige, følger antall smittede personer verden over svært tett. Hver dag fører de statistikk blant annet over hvor mange nye smittetilfeller som blir meldt inn på verdensbasis.

Dette er altså ikke et tall på hvor mange som er smittet totalt sett, men hvor mange nye tilfeller som har fått påvist smitte det siste døgnet.

Lørdag 21. mars ser dette diagrammet slik ut:

SKREMMENDE UTVIKLING: Resten av verden er i ferd med å suse fra Kina når det gjelder antall nye smittetilfeller per dag. Foto: Skjermdump (Worldometers)

Utviklingen frem til 18. februar viser i hovedsak hvordan utbruddet utartet seg i Kina. Det voldsomme spranget 13. februar skyldes en teknisk endring i hvordan tilfeller ble diagnostisert og rapportert i landet. Tidligere ble disse tilfellene omtalt som «sannsynlige» eller «mistenkte» smittetilfeller. I realiteten er smittetilfellene som er meldt om her spredt utover dagene og ukene før denne datoen.

Utenfor Kina

Som man kan se av diagrammet under: Utenfor Kinas grenser begynte viruset for alvor først å spre seg rundt 22. februar. De siste ukene har utviklingen vært eksplosiv:

UTENFOR KINA: Utviklingen utenfor Kina er tydelig. For hver uke som går tredobles antall bekreftede smittetilfeller. Foto: Skjermdump (Worldometers)

For hver uke som går tredobles antall bekreftede, nye smittetilfeller. De 30.665 nye tilfellene som ble bekreftet utenfor Kina fredag 20. mars er for eksempel nesten tre ganger så mange som de 10.907 tilfellene som ble rapportert fredag 13. mars.

Tiltakene som er satt inn, både her i Norge og andre steder i verden, ser dermed ikke ut til å stanse utviklingen foreløpig.

Den første meldingen om viruset

Den aller første NTB-meldingen om koronaviruset kom 9. januar. Den lød som følger:

«En mystisk type lungebetennelse som har spredt seg i den kinesiske storbyen Wuhan, kan skyldes en ny type coronavirus, opplyser statlige medier.

De medisinske myndighetene i Wuhan meldte søndag at 59 pasienter har blitt diagnostisert med lungebetennelsen, og at tilstanden var alvorlig for sju av disse. Statskringkasteren CCTV meldte onsdag at åtte pasienter var friske og utskrevet.

[...]

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener det ikke er nødvendig med reiseforbud i Kina.»

En drøy måned senere, rundt midten av februar, avtok de nye smittetilfellene i landet. Omtrent samtidig begynte altså smitten å spre seg andre steder i verden. Med andre ord har Europa og resten av verden enda ikke hatt den samme utflatingen av nye smittetilfeller som Kina oppnådde på en drøy måneds tid.

Norske tall

Ifølge tallene til VG, er antallet nye smittetilfeller her til lands litt mer variabelt, men det har vært en stigning de siste fem dagene:

14. mars: 119 nye tilfeller

15. mars: 150 nye tilfeller

16. mars: 91 nye tilfeller

17. mars: 118 nye tilfeller

18. mars: 130 nye tilfeller

19. mars: 181 nye tilfeller

20. mars: 201 nye tilfeller

Etter 13. mars er det her i Norge kun alvorlig syke med symptomer som testes, i tillegg til viktige yrkesgrupper. Mørketallene kan derfor være store, fordi mange ikke testes.

Fra 9. til og med 20. mars har Nav registrert 21.700 sykefraværstilfeller relatert til koronaviruset. Tallene gjelder enten personer der smitten er påvist eller mistenkt.