Antatte kidnappere ville bruke ferske aviser som bevis på at Anne-Elisabeth lever

Det ble hevdet at de skulle ta bilder av den bortførte kvinnen i ulike vinkler og at de ikke skulle bruke Photoshop.

27. januar 2019 tikket det inn en kryptert mail i innboksen til advokat Svein Holden. På dette tidspunktet var han bistandsadvokat for Tom Hagen, som nå er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabet Hagen.

Hun har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018. Tom Hagen har hele tiden nektet for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Mailen ble sendt med nettverket Tor, som er et anonymitetsnettverk på internett. Korrespondanse her er svært vanskelig å spore.

Nettavisen kan nå presentere nye opplysninger fra den krypterte mailen.

Her kan du lese alt om forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen.

Skulle bruke dagsfersk avis som bevis

Innholdet var ikke til å misforstå. Det Hagen-familien mener å være de som har kidnappet Anne-Elisabeth fremmet klare krav om penger, 2,25 millioner euro (nærmere 22,6 millioner norske kroner med daværende kurs).

Hagen fikk like over to ukers frist på seg, og den var satt til 11. februar klokken 23.00 norsk tid.

Boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

I den krypterte mailen foreslår de antatte kidnapperne også hvordan de skal bevise at de har Anne-Elisabeth og at hun er i live.

«Beviset på at hun er i live vil være bilde av Anne-Elisabeth med en dagsfersk avis fra Norge i ulike vinkler. Det skal ikke brukes Photoshop. Når du har fått beviset vil vi ha resten av pengene», skriver de påståtte kidnapperne på gebrokkent norsk.

Nettavisen gjengir altså innholdet i ren norsk.

Les også: Politiet mistenksom: To av anropene på telefonen til Tom Hagen er borte

Det opprinnelige kravet var på ni millioner euro, cirka 86 millioner kroner med kursen fra oktober-november 2018. Kravet ble fremmet i et trusselbrev som Tom Hagen fant da han kom hjem omtrent klokken 13.40 samme dag som Anne-Elisabeth forsvant.

- Kommunikasjon fra den antatte motparten er selvsagt et sentralt tema i etterforskningen, men vi ønsker ikke å kommentere våre vurderinger rundt dette, skriver påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en mail til Nettavisen.

Les også: Tom Hagen reagerte da han så Anne-Elisabeths mobiltelefon i huset

Tom Hagen avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Morgan Andersen / Romerikes Blad

Hagen var i oktober 2018 god for 1,7 milliarder kroner ifølge Kapital, og er dermed en av Norges rikeste. Han har slått seg opp på strømsalg og eiendom. I 2019 var formuen økt til 1,9 milliarder kroner.

I trusselbrevet som ble funnet i boligen til ekteparet Hagen nevner de påståtte kidnapperne navnet på den ene datteren til Tom Hagen og hennes ektemann, noe som skapte betydelig bekymring. Det går også frem at de holdt øye med ham og andre familiemedlemmer.

I trusselbrevet, som også er skrevet på gebrokkent norsk, står det at dersom Tom Hagen følger instruksjonene han er gitt vil han få Anne-Elisabeth tilbake.

Men ukene og månedene gikk. Familien Hagen betalte ikke løsepenger, noe som var rådet fra politiet. Dette har politiinspektør i Øst, Tommy Brøske, uttalt flere ganger.

I slutten av januar 2019 var de antatte kidnapperne åpenbart misfornøyd med at de ikke hadde mottatt noen penger siden forsvinningsdagen 31. oktober 2018. I mailen påpekes det at Tom Hagen har holdt de påståtte kidnapperne for narr i ukevis.

Samme dag som betalingsfristen gikk ut, 11. februar 2019, kalte politiet inn til en pressekonferanse de ikke hadde planlagt på ettermiddagen. Der gjentok de at det ikke var anbefalt å gå i forhandlinger før familien hadde mottatt livsbevis.

Kort tid etter politiets pressekonferanse, tidlig på kvelden, kalte også Holden inn til pressekonferanse i all hast. Budskapet var klart: familien ønsket livsbevis.

Les også: Hagen-barna krangler med politiet om pågripelsen av Tom Hagen

Gullring og klokke



Da de påståtte kidnapperne sendte den krypterte trusselmailen 27. januar 2019 etterforsket politiet saken som en kidnappingssak med økonomisk motiv. Anne-Elisabeth hadde vært sporløst forsvunnet i nærmere tre måneder og familien hadde altså ikke fått noe livsbevis.

20 måneder etter at hun forsvant har de fortsatt ikke fått noe livstegn.

I mailen gjør de påståtte kidnapperne det også klart at dersom de ikke mottar noen penger innen fristen som er satt «så er vi ferdig». Dette gjentar de tre ganger.

I mailen omtaler de angivelige kidnapperne også detaljer fra boligen, som politiet fortsatt mener er åsted for en drapshandling, for å vise at de har vært på stedet.

«(...) Anne-Elisabeth, gullring og klokke under brevet på stolen», står det.

Da Tom Hagen kom hjem fra jobb og oppdaget at konen var forsvunnet fant han gifteringen hennes på en stol i gangen med en klokke under et trusselbrev. Bare personer som har vært i boligen denne dagen kan ha visst om de nevnte detaljene.

Hagen-familien og advokat Holden mener nettopp disse opplysningene viser at det er utenforstående som har vært i boligen. Tom Hagen er beviselig på jobb i perioden fra cirka 09.10 til rundt 13.30, i tidsrommet Anne-Elisabeth er antatt å ha forsvunnet.

- Jeg har mottatt sakens dokumenter mot taushetsplikt og er dermed avskåret fra å kommentere enkeltmomenter i saken. Mitt overordnede inntrykk er at politiets hypotese om drap er magert begrunnet. Etter min oppfatning er det minst like sannsynlig at Anne-Elisabeth ble kidnappet fra Sloraveien, skriver Holden i en mail til Nettavisen.

Politiet mener kidnappingssporet er en tydelig planlagt villedning som Tom Hagen står bak, og mener det ikke er snakk om en reell kidnapping.

- Hva er årsaken til at politiet ikke fester lit til Tom Hagens versjon av saken om at det er mulige kidnappere som står bak?

- Politiets hovedhypotese er at Anne-Elisabeth Hagen er drept. Bakgrunnen for at det er vår hovedhypotese er det samlede bevisbildet i saken. Av hensyn til etterforskingen har vi ingen flere kommentarer, skriver Hrenovica.

Påtaleansvarlig Haris Hrenovica. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Har vært kommunikasjon med motparten

De tre voksne Hagen-barna er krystallklare på deres standpunkt når de uttaler seg om saken gjennom sin bistandsadvokat Ståle Kihle.

- De objektive holdepunkter man har er at Anne-Elisabeth Hagen er forsvunnet fra sitt hjem, og det ble funnet et detaljert brev om løsepenger der. Videre har det vært kommunikasjon med motparten (de antatte kidnapperne, red. anm.) etter forsvinningen. Undertegnede har ikke mottatt dokumenter som tilsier at forsvinningen ikke er en kidnapping, ei heller har jeg mottatt dokumenter som tilsier at dette er et drap, sier Kihle til Nettavisen.

Les også: Tom Hagen grillet om ektepakten i avhør

Advokat Ståle Kihle representerer de tre voksne barna til ekteparet Hagen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Politiet fastholder at de ikke har lagt bort hypotesen om bortføring.

- Etterforsker politiet fortsatt kidnappingssporet?

- Politiet har helt fra starten hatt en bred etterforskning med flere ulike hypoteser. Selv om politiets hovedhypotese siden sommeren 2019 har vært at Anne-Elisabeth Hagen er drept, er det fortsatt flere hypoteser i saken. Det er det til enhver tid rådende bevisbildet i saken som er avgjørende for hvilke hypoteser som er mest aktuelle, forklarer Hrenovica.

Han skriver også at det ikke er naturlig for politiet å evaluere saken på nåværende tidspunkt, men at dette blir aktuelt på et senere tidspunkt.

Bistandsadvokaten til Anne-Elisabeth mener det er viktig at politiet fortsatt holder alle muligheter åpne.

- De etterforsker nå saken som om hun er drept. Men jeg håper at de ikke utelukker bortføringssporet, sier Gard Lier til Nettavisen.

- Så lenge man ikke har en løsning i saken er det for tidlig å konkludere. Derfor vil jeg på vegne av henne tenke at det er for tidlig at kidnappingssporet legges helt bort.

Gard Lier, bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Det siste kjente forsøket på kontakt med de antatte kidnapperne var ifølge VG i slutten av mai 2020. Ifølge avisen skal dette ha skjedd ved å betale med Bitcoin. Nettavisen er kjent med at Hagen skal ha betalt i underkant av hundre kroner for den kodede meldingen som betyr at han ville betale.

Da Tom Hagen kom hjem fra jobb 31. oktober 2018, forsvinningsdagen, fant han et trusselbrev like ved badet, som muligens er der Anne-Elisabeth ble drept. Politiet har en teori om at hun skal ha blitt kvalt.

Les også: Nye opplysninger: Politiet fant minst to klesplagg fra Anne-Elisabeth på badet der de mener hun ble drept

Endret hovedteori

I trusselbrevet, som Nettavisen og andre medier har fått tilgang til og omtalt, truer de påståtte kidnapperne med å drepe Anne-Elisabeth dersom Tom Hagen varsler politiet eller media.

Selv om det var klare føringer i brevet ble politiet likevel varslet av Tom Hagen rundt klokken 14.10.

Politiet etterforsket saken i all hemmelighet de første månedene. 9. januar i fjor ble saken offentliggjort. Politiet innrømmer at de kan ha gått glipp av sentrale bevis ved å holde etterforskningen hemmelig i 70 dager.





- Hva er de største utfordringene politiet har stått overfor i denne saken?

- Helt fra starten har kompleksiteten i saken vært en av de største utfordringene, og det er det fremdeles. Det er også en utfordring å etterforske en sak hvor man ikke finner den som er borte. At politiet de første ukene etterforsket i skjul, kan ha ført til at bevis kan ha gått tapt, skriver Hrenovica.

- Men vi understreker at mange av etterforskingsskrittene vi har gjort i saken er uavhengig av hypotese, dette gjelder blant annet kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, samt innhenting av elektroniske spor.

I juni i fjor kom det en ny og dramatisk vending. Politiet meddelte at de nå hadde endret sin hovedhypotese, og at de mente at det var snakk om en drapssak og ikke en kidnapping.

I slutten av april i år ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til dette. Han ble først varetektsfengslet i fire uker, men lagmannsretten mente det ikke var tilstrekkelig bevis for å anklage ham for det han er beskyldt for.

Ti dager etter pågripelsen, etter at Høyesterett hadde forkastet anken til politiet, passerte han fengselsmurene i Oslo som en fri mann.

Personer nær Hagen forteller at saken har vært en enorm belastning for ham og at de periodevis oppriktig har vært bekymret for hans helse.