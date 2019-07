Anti-veganere spiste rått ekorn i protest mot veganisme

De to mennene må betale bøter etter at de, i protest mot veganisme, valgte å spise rå ekorn foran oppmøtte på et matmarked i London.

På et marked i London i mars stilte Deonisy Khlebnikov (22) og Gatis Lagzdins (29) seg opp for å spise rå ekorn foran en vegansk matbod og oppmøtte på markedet.

Opptrinnet var en protest mot veganisme der de to ønsket å formidle farene ved å ikke spise kjøtt, skriver The Guardian.

Ifølge avisen ble de bedt om å slutte med spisingen, da barn som så det begynte å gråte. Nå er de to tildelt bøter for opptrinnet etter at de ble dømt for brudd på lovverket om offentlig ro og orden. Khlebnikov må betale 200 pund, omkring 2160 norske kroner, mens Lagzdins, som, ifølge Metro News, også samme måned, spiste rått grisehode under en vegansk festival i England, må betale 400 pund, altså omkring 4320 norske kroner.

Begge de to mennene ble dømt etter opptrinnet. Foto: Cps / PA Photos / NTB scanpix

- Deonisky Khlebnikov og Gatis Lagzdins sier de er mot veganisme og at de ville øke bevisstheten rundt farene ved å ikke spise kjøtt da de spiste rå ekorn i offentligheten, sier aktor Natalie Cline.

Men, mener hun, da mennene valgte å gjøre dette foran en vegansk matbod, og fordi de fortsatte til tross for at de ble bedt om å stoppe - også av foreldre til barn som var forferdet over handlingen, kunne aktoratet vise at mennene ønsket å plage folk.

Det to mennene nektet for dette i retten, men ble altså begge dømt.