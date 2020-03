Antibiotikakrise knyttes til høye dødstall for koronautbrudd i Italia

Den høye dødeligheten i Italia kan ha sammenheng med høy grad av antibiotikaresistens i landet.

Det sier journalist og forfatter Erik Martiniussen, som har skrevet boken «Krigen mot bakteriene». Den underliggende antibiotikakrisen i Italia har sannsynligvis forverret koronautbruddet dramatisk, skriver han i en kronikk i Aftenposten.

Årsaken er at mange trolig ikke dør av selve viruset, men av en sekundær bakteriell infeksjon som er forårsaket av resistente mikrober.

Et alvorlig problem

Martiniussen viser til en studie publisert i tidsskriftet The Lancet nylig, hvor forskere fant at over halvparten av pasienter som døde av viruset i Wuhan i Kina, hadde pådratt seg en sekundær bakteriell infeksjon før de døde. Selv om det tas forbehold om behov for mer dokumentasjon, tyder studien på at forholdene spiller en avgjørende rolle.

Antibiotikaresistens er allerede et alvorlig problem i blant annet Italia og Spania, som også har høy dødsrate i pandemien.

– Italia er det landet i Europa der flest mennesker dør av resistente bakterier. Årlig dør nesten 11.000 pasienter i Italia av resistente mikrober. Tilsvarende tall for Norge er 69, skriver Martiniussen.

Han mener den langt mer restriktive forskrivingen av antibiotika i Norge vil spare mange liv her i landet.

Solberg bekrefter strategi

I en ny risikovurdering tegner Folkehelseinstituttet (FHI) opp tre ulike strategier for kampen mot koronaviruset.

Den mest ambisiøse av disse kalles «undertrykk» og går ut på at epidemien skal kveles så snart som mulig. FHI legger da til grunn at tiltakene som settes inn mot viruset, er så sterke at hver person som smittes av viruset i Norge, i snitt smitter færre enn én ny person.

Tirsdag bekreftet statsminister Erna Solberg (H) at det er nettopp denne strategien regjeringen har valgt.

FHI advarer mot at en slik undertrykkelsesstrategi kan føre med seg store utfordringer.

Et notat fra FHI påpeker at det vil kreve svært omfattende og langvarige tiltak for å redusere kontakten mellom mennesker.

- Flere av tiltakene kan få store negative ringvirkninger for individ, særlig andre grupper av syke, virksomheter og samfunn, advares det.

Rundet 400.000 smittetilfeller

Både antall dødsfall og bekreftede smittetilfeller har skutt fart den siste uken. På syv dager har smittetilfeller og dødsfall doblet seg i antall.

Fra 17. mars har antall dødsfall økt fra 7978 til 18.605 dødsfall på verdensbasis 24. mars. Antall smittetall lå på 200.000 for syv dager siden. Tirsdag kveld 24. mars viste tallene at det er 417.000 påviste smittetilfeller.

Onsdag formiddag ble det trettende dødsfallet på grunn av korona bekreftet i Norge.

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at antall personer som nå får respiratorbehandling for covid-19 har økt fra 44 til 57 det siste døgnet.

Det tilsvarer en økning på 30 prosent på et døgn.

De melder samtidig at antall personer innlagt på sykehus øker jevnt. Det er nå 237 personer som er innlagt på sykehus, 25 flere enn dagen før.

