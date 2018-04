Antirasistisk Senter spredte rasismepåstander som politiet har henlagt

Politiet har henlagt saken, men spesialrådgiver Shoaib Sultan i Antirasistisk Senter mener fortsatt at jente (13) ble slått av voksen mann på «straff en muslim-dagen».

Onsdag 4. april mottok politiet en anmeldelse om at en 13 år gammel jente angivelig ble angrepet på en buss i Skien.

Hendelsen skjedde angivelig den 3. april, som hatske, rasistiske grupperinger i Storbritannia og USA har utropt til den såkalte «Punish a muslim day» (Straff en muslim-dagen).

- Jeg tror i utgangspunktet jenta snakker sant og at noe har skjedd, med bakgrunn i at jeg har snakket med henne det gjelder og folk rundt henne, sier spesialrådgiver Shoaib Sultan i Antirasistisk Senter til Nettavisen.

Jenta hevdet overfor politiet at mannen slo henne i ansiktet og deretter sa at det var «Straff en muslim-dagen». Politiet har konkludert med at historien ikke kan verifiseres, og har henlagt saken.

- Ganske umiddelbart etter at jenta satt seg på bussen, skal det ifølge anmelder ha kommet en mannsperson bort til henne og slått henne i ansiktet og sagt at «it’s punish a muslim day» eller noe lignende, sier politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Ingrid Wiik, til Nettavisen.

- Politiet tok dette veldig alvorlig og igangsatte en etterforskning. Vi hentet inn videoovervåking fra den aktuelle busslinjen og kontaktet busselskapet for å snakke med sjåførene, sier Wiik.

- Ingen ble kastet av bussen

Ifølge anmelder skal bussjåføren ha forvist vedkommende vekk fra bussen etter den angivelige hendelsen.

- Men vi støtte på problemer ganske tidlig i etterforskningen. Bussjåføren kjente seg ikke igjen i situasjonen. Ingen ble kastet av bussen, sier politiadvokaten.

Deretter dobbeltsjekket politiet med anmelder for å forsikre seg om at jenta hadde opplyst korrekt informasjon.

- Vi var da i kontakt med anmelder for å få klarhet i om vi hadde fått riktig informasjon om linje, strekning og tidspunkt. Vi fikk bekreftet at det var riktig. Videoovervåkingen kan ikke verifisere historien. Den viser at hun sitter på bussen, uten at det skjer noe som helst med henne, sier Wiik.

- Saken er henlagt og intet straffbart forhold er bevist, sier hun.

- Skapt uro i lokalmiljøet

Det blir ingen konsekvenser for jenta, som er under den kriminelle lavalder.

- Vi har brukt mye ressurser og tid, og saken har skapt uro i lokalmiljøet her i form av at andre muslimske jenter har uttrykt at de var redde for å ta bussen alene. Så denne saken har fått store konsekvenser utover politiets ressursbruk, sier Wiik.

Antirasistisk Senter publiserte en artikkel i forrige uke der de slo fast at en 13 år gammel jente ble «uprovosert angrepet på bussen av en fremmed mann som slo til henne i ansiktet og ropte ut punish a muslim day. Hendelsen er så vidt vi vet første gang akkurat denne hatkampanjen har ført til vold i Norge,» skrev spesialrådgiver Shoaib Sultan ved Antirasistisk Senter i artikkelen.

«Opplyst at saken var reell»

Videre skrev Antirasistisk Senter at de hadde fått «opplyst at saken var reell», og at de selv har oppfordret til anmeldelse av hendelsen. Antirasistisk Senter henviste også til en artikkel i Telemarksavisa (TA), som omtalte saken, men som senere valgte å trekke den tilbake. Det ble også henvist til at politiet hadde opprettet sak.

Artikkelen ble delt på Antirasistisk Senters Facebook-side, og er i skrivende stund delt 109 ganger. 90 har kommentert og 570 har likt artikkelen.

I en senere utgave har Antirasistisk Senter oppdatert artikkelen og tatt forbehold ettersom saken var under etterforskning.

- Vi fikk konkret informasjon om saken fra jenta. Vi hadde i utgangspunktet ingen grunn til å mistenke at dette ikke hadde skjedd, men tok umiddelbart inn forbehold i saken da vi ble kjent med politiets usikkerhet. Jenta opprettholder sin versjon og sier at hendelsen skjedde, sier Sultan til Nettavisen.

- Politiet har henlagt saken, og det må vi selvsagt ta til etterretning. Det betyr ikke nødvendigvis at ingenting har skjedd. Det er en jente som stadig sier at hun har fått et slag i ansiktet og hun hadde merker i ansiktet. Vi har forsøkt å få bekreftet historien så godt vi kan. Saken står litt annerledes i dag enn den gjorde i forrige uke, sier Sultan.

- Tror på jentas historie

- Men du tror fortsatt på jentas versjon?

- Jeg tror i utgangspunktet jenta snakker sant og at noe har skjedd, med bakgrunn i at jeg har snakket med henne det gjelder og folk rundt henne. Vi må forholde oss til det som ligger ute om saken. Vi tok for så vidt forbehold.

- Men dere tok ikke forbehold i første utgave av artikkelen?

- Det er jeg ikke helt enig i. Vi skrev saken fordi TA allerede hadde skrevet om saken og NRK Telemark hadde kontaktet oss for kommentarer. Vi viste i artikkelen vår til at dette var ifølge opplysningene vi hadde fått, vi ba om at politiet skulle etterforske, og viste til TA som kilde. Vi ble også kontaktet av jenta etter hendelsen og ble spurt om hun burde anmelde saken.

- Du tror ikke på politiets konklusjon i saken?

- Nå konstruerer du en sånn «tror du på politiet eller tror du på jenta». Politiet må forholde seg til det de finner. Vi har i utgangspunktet vondt for å tro at en 13 år gammel jente rett og slett skulle ha funnet på dette, men vil selvsagt se nærmere på dette. I utgangspunktet vil vi selvsagt støtte en ung jente som forteller at hun har opplevd noe slikt, samtidig ønsker vi selvsagt ikke å spre historier som ikke stemmer.

- Politiet har sett på videoovervåking og avhørt bussjåføren, og konkludert med at ingenting har skjedd. Hva tenker du om det?

- Det jenta og familien sier er at det er ulike tidspunkter. Jeg vet foreløpig ikke hva politiet har sett på eller ikke sett på eller hvem de har snakket med.

- Generelt sett, er det ikke uansvarlig av Antirasistisk Senter å publisere historier om hatkriminalitet før en har fått bekreftet at den er sann?

- Det var et merkelig spørsmål. Media publiserer hele tiden artikler om kriminalitet som er under etterforskning. I dette tilfellet hadde TA allerede gjort det, det var først deretter at vi tenkte at vi hadde nok grunnlag for en artikkel. Selvfølgelig skal man prøve å bekrefte slike historier før man går ut med det. Jeg mener at vi har prøvd å gjøre det når man har snakket med jenta, og andre medier har skrevet om det først, sier Sultan til Nettavisen.

