Ap har mottatt et nytt varsel mot Trond Giske

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap bekrefter at partiet har mottatt et nytt varsel om Trond Giske. Varsleren skal ha vært 18 år da hendelsen skjedde.

Det bekrefter partiet overfor Adresseavisen.

- Vi kan bekrefte at vi har mottatt et varsel. Dette håndteres i henhold til våre retningslinjer, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en melding til avisen.

Varselet er ikke fra Sandra Skillingstad, bekrefter Skillingstad selv overfor avisen. Skillingstad fortalte torsdag i Adresseavisen blant annet om en ubehagelige opplevelse med Giske i 2014, til Adresseavisen.

Avisen erfarer at hendelsen som er varslet inn, skal ha skjedd på en større partisamling i gamle Sør-Trøndelag i 2014. Varsleren var medlem i AUF og 18 år da episoden som varselet omtaler, skjedde.

Adresseavisen har bedt Trond Giske om kommentar, men har ennå ikke fått svar torsdag kveld.

I etterkant av at Skillingstads historie kom på trykk torsdag, kom også meldingene om at AUF hadde trukket sin støtte til Giske som fylkesleder i Trøndelag Ap, og senere også at valgkomiteen holder krisemøte torsdag kveld.

