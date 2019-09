Ap har tapt over 130.000 velgere

Arbeiderpartiet falt fra 33 prosents oppslutning i kommunevalget for fire år siden til 24,8 prosent i årets valg. Det betyr titusener av tapte velgere.

Ifølge tall fra Valgdirektoratet stemte 789.170 velgere Ap i 2015, mens tallet for årets valg tirsdag ettermiddag var 656.283.

Det betyr at nesten 133.000 velgere som stemte Ap for fire år siden, enten har stemt på andre partier eller satt seg på gjerdet i årets valg.

Hvis man sammenligner årets valg med oppslutningen i stortingsvalget for to år siden, er bildet enda dystrere. Da har Ap mistet over 140.000 velgere.

Den endelige opptellingen var tirsdag fortsatt ikke ferdig, så bildet kan endre seg noe.