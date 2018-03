Ap kollapser i Bergen - Høyre og Frp til himmels

Ap kollapser og mister hele flertallet i Bergen, mens Høyre og Frp stiger til gamle høyder.

Tallene fremkommer i en fersk meningsmåling utført av Respons Analyse for Bergens Tidende (BT) (krever abonnement).

Sammenlignet med kommunevalget i 2015 er de store partienes oppslutning i landets nest største by snudd på hodet.

Arbeiderpartiet, som i kommunevalget fkk 37,8 prosent av stemmene, får nå 22,2, en nedgang på hele 15,6 prosentpoeng - eller 41 prosent.

Høyre kommer tilbake til nivået fra tidligere tider under Monica Mæland, og stiger fra 22,1 til 34,6 prosent. En oppgang på 12,5 prosentpoeng - eller hele 57 prosent opp, skriver BT.

Les også: Støres grisete parlamentarisme

Les også: Frp fosser fram på fersk måling

Med et Frp som også opplever solid fremgang, er de to

opposisjonspartiene på høyresiden i bystyret bare to representanter fra å ha flertall alene.

- Hadde dette vært valget, ville de bare trengt ett støtteparti – enten KrF eller Venstre, påpeker Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse overfor BT.

Ifølge BT er dette er det beste resultatet for Høyre på Respons Analyses bergensmålinger på over fire år, og på over seks år for Frp.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken