Ap-lekkasje: Vil satse på de eldre - skylder på regjeringen for at tilbudet kuttes i Oslo

Vil satse fem milliarder ekstra per år - hvis de kommer i regjering.

Fredag klokken 10 legger Arbeiderpartiet (Ap) frem sitt programforslag for perioden 2021-2025.

Nettavisen har fått tilgang til deler av forslaget, som viser hvordan Ap-leder Jonas Gahr Støre, som leder programkomiteen, vil styrke eldreomsorgen.

I programutkastet heter det blant annet at Ap vil:

Styrke det helhetlige tilbudet i eldreomsorgen, med én dør inn til kommunale tjenester.

Sikre kompetanse på mat og ernæring ved norske sykehjem, tilrettelegge for å fremme næringsrik mat i og utenfor institusjonene og stimulere til ordninger med måltidsvenner.

Sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det.

Sikre at ektepar eller samboere som ønsker det, kan bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått sykehjemsplass og den andre også er avhengig av omsorgstjenester.





Les alt om Aps eldresatsing i programutkastet her:

Fakta Slik vil Ap styrke eldresatsingen (fra Aps programforslag): ↓ Sette krav til at kommunale tilbud henger sammen og innrettes på en slik måte at eldre får mer frihet i bruk av offentlig tjenester, for eksempel knyttet til hvor de vil reise med offentlig transport, hva de får servert, og når og hvordan de mottar hjemmetjenester.

Lage møteplasser hvor eldre og unge kan møtes, og gjeninnføre «den kulturelle spaserstokken», med kulturtilbud rettet særlig mot eldre.

Sørge for gode transportordninger som gir eldre mobilitet i hverdagen, som «De rosa bussene» i Oslo.

Bekjempe ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre, både de som bor hjemme, og de som bor på sykehjem eller i omsorgsbolig.

Redusere barrierer for deltakelse på ulike samfunnsarenaer og i lokalsamfunnet, slik at pensjonistenes erfaring, kompetanse og ressurser kan komme til nytte også i arbeidslivet.

Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige for å utløse frivillighetsressurser.

Etablere tilbud for å forebygge vold og overgrep mot eldre.

Tilby tilpasset digital opplæring av eldre, og sørge for at det finnes en analog minimumsløsning der hovedløsningen er digital.

Føre en boligpolitikk som bygger ut flere trinn i omsorgstrappen, fra sykehjem og demensvennlige boliger til generasjonsboliger.

Innføre en egen helseteknologiordning som setter kommunene bedre i stand til å investere i velferdsteknologi. For å sikre kvalitet i eldreomsorgen vil Arbeiderpartiet: Gjennomføre en tillitsreform, der ansvaret for eldre på sykehjem og i hjemmetjenesten ivaretas av mindre, faste team, der brukerne får påvirke tilbudet mer, og der eldreomsorgen styres etter kvalitetskrav istedenfor stoppeklokke.

Styrke det helhetlige tilbudet i eldreomsorgen, med én dør inn til kommunale tjenester.

Opprette egne innsatsteam til å følge opp kvaliteten i omsorgstjenestene, og vise frem de kommunene som har gode løsninger andre kan lære av.

Ha en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, satse på ansattes kompetanse og på heltid som normen i helse- og omsorgssektoren.

Sikre kompetanse på mat og ernæring ved norske sykehjem, tilrettelegge for å fremme næringsrik mat i og utenfor institusjonene og stimulere til ordninger med måltidsvenner.

Sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det.

Sørge for at sykehjem får tilrettelagte uteområder, med mulighet for bevegelse og aktivitet for beboerne.

Investere i samhandling mellom sykehus og primærhelsetjeneste rundt eldre multisyke som beveger seg mye mellom nivåene i helsetjenesten, som primærhelsetjenesteteamet i Tromsø.

Sikre at ektepar eller samboere som ønsker det, kan bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått sykehjemsplass og den andre også er avhengig av omsorgstjenester.

Prøve ut ordninger med tilpassede tannpleierom på sykehjemmene.

Åpne for inkludering av trygghetsboliger i investeringstilskuddet til bygging og renovering av heldøgns omsorgsplasser.

Endre investeringstilskuddet til bygging og renovering av heldøgns omsorgsplasser slik at vi premierer kommuner som legger til rette for generasjonsmøter, for eksempel studentboliger, barnehager eller skoler i tilknytning til sykehjems- og omsorgsboliger.





Plusser på fem milliarder årlig

Nettavisen har snakket med eldrepolitisk talsperson i Ap, Tuva Moflag.

- Hvor mye vil Aps eldresatsing koste?

- I denne perioden har vi lagt på om lag fem milliarder mer årlig til sykehus og kommuner, og finansieringen av eldrepolitikken er en del av dette. Detaljene må utarbeides i de årlige statsbudsjettene når vi kommer i regjering, sier Moflag til Nettavisen.

I Oslo-budsjettet som ble presentert onsdag kuttes det i eldreomsorgen. Sykehjemsetaten er pålagt 25 millioner kroner i innsparingstiltak. Det er også lagt inn en rammereduksjon på 18,5 mill for sykehjemssektoren. Denne reduksjonen økes til 103,5 mill i 2024.

Tuva Moflag (Ap) er eldrepolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet (Ap). 41-åringen har siden 2017 sittet på Stortinget på Aps Akershus-benk. Foto: Arbeiderpartiet

Kutter i Oslo - skylder på regjeringen

- Dere har hånden på rattet i Oslo, som kutter i eldreomsorgen. Hvordan forklarer du det?

- Det er ikke unikt for Oslo at de må gjøre knallharde prioriteringer. Dette viser at regjeringen bevilger for lite penger til kommunene, sier Moflag til Nettavisen.

- I tillegg ser vi eksempler på at regjeringen ikke kompenserer nok for ulemper knyttet til kommunesammenslåing og korona-pandemien, utdyper hun.

I Oslo har bydelene ansvaret for eldreomsorg og enkelte andre tjenester. I 2021 er det beregnet 146,8 millioner i kutt til bydelene, noe som øker til 370 millioner i 2022 og 672 millioner i 2023.

- Ikke fullfinansiert av regjeringen

- Men hvilken troverdighet har dere nasjonalt hvis det ikke får det til i hovedstaden?

- Enhver kommune har ansvar for å tilby et bredt spekter av tjenester. Når det gjelder eldreomsorgen har vi fått en del «bemanningsnormer», som ikke er fullfinansiert av regjeringen, og dermed legges det et ekstra stort press på kommunene, sier hun.

- Hvilket ansvar har så Arbeiderpartiet for utviklingen i Oslo?

- Det er først og fremst byrådet som må svare på dette, men de gjør en del bra ting, som å utvide ordningen med rosa busser, som vi har latt oss inspirere av nasjonalt. Men altså - enhver kommune er prisgitt rammene, understreker Moflag.

Hele programforslaget til Ap legges frem fredag klokken 10.

Støre håper å bli seierherre

Ap-leder Jonas Gahr Støre håper å bli seierherre etter valget 13. september neste år.

- Jeg har en sterk ambisjon om at Arbeiderpartiet skal løfte seg og at vi får et nytt flertall, som det viser seg at finnes der ute på meningsmålingene. Da kan vi få en ny regjering, og da er jeg klar for den jobben, sa Støre til Nettavisen 15. september.

Men:

- Det blir spennende helt inn! Norske valg er jevne, og det kommer også dette til å bli.

- Hvordan skal du klare det, Støre?

- Fokus på politikk og et program som skal sørge for at vi får flere i jobb, at det skal være trygt på jobb i en tid med store omstillinger, en sterkere velferdsstat (...) og at vi kan møte klimautfordringene slik at både utslipp kuttes og nye arbeidsplasser skapes, svarte Støre Nettavisen.