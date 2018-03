Ap med laveste måling i Trondheim siden 1995

En fersk måling viser at Høyre nå er større enn Ap i Trondheim. 27,2 prosent ville stemt på Ap, den laveste målingen for partiet siden 1995, ifølge Adressa.

Ved forrige kommunevalg, i 2015, fikk Ap 41,5 prosent av stemmene.

– Det handler om at vi har vært gjennom en del vanskelige saker, både lokalt og nasjonalt. Det er klart mange har satt seg på gjerdet grunnet disse sakene, sier kommunalråd Sissel Trønsdal i Arbeiderpartiet.

Hun mener partiet igjen skal komme opp på 40-tallet igjen.

– Vi må bare brette opp ermene, og vise oss tilliten verdig. Får vi folket til å tro på vår politikk, er det ikke urealistisk, sier hun.

Høyre er nå byens største parti med knapp margin. I målingen utført av Respons Analyse for Adresseavisen og NRK, sier 28 prosent av velgerne at de ville stemt på Høyre. Til sammenligning fikk partiet 20 prosent av stemmene ved forrige kommunevalg.

Daglig leder i Respons Analyse, Thore Gaard Olaussen, mener målingen er dramatisk for Arbeiderpartiet.

– Partiet har ligget rundt 40 prosent, og nå ligger de godt under 30. Målingen viser også at kun 60 prosent av dem som stemte Ap ved stortingsvalget i 2017, nå sier at de fremdeles ville stemt på partiet. Det er veldig lavt til Ap å være, mener Olaussen.

Over 80 prosent av Høyres velgere ved forrige stortingsvalg, sier til sammenligning at de fremdeles ville stemt Høyre.

