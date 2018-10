Ap mener sykehusene trenger over dobbelt så stor vekst som regjeringen foreslår

Arbeiderpartiet legger inn 1,6 milliarder kroner mer til sykehusene i sitt alternative budsjettforslag enn det regjeringen foreslår i statsbudsjettet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NRK at regjeringens forslag til statsbudsjett svekker tilbudet til pasienter innen rus og psykiatri.

– Her er det en veldig farlig kombinasjon av et trangt sykehusbudsjett og en veldig trang kommuneøkonomi. Det går ut over de svakeste pasientene som blir liggende mellom, sier Støre.

Sykehusene får en vekst på 1,3 milliarder kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Ap mener det er under halvparten av hva som trengs.

– Da trenger vi om lag 1,6 milliarder kroner mer, sier Støre til NRK.

Helseminister Bent Høie (H) hevder at helsebudsjettene fra den rødgrønne regjeringen i årene 2005–2013 i snitt var «betydelig svakere» enn årets forslag fra regjeringen.

– I så fall er dette en ganske tøff dom over de helsebudsjettene Støre i sin tid la fram, sier han.

Nestleder Olaug Bollestad i KrF er imidlertid langt på vei enig med Ap. Hun sier at når kommunene får en stadig større regning for de pasientene som krever mest behandling kombinert med at sykehusene skal skrive ut pasienter tidligere, så er det en «farlig vei».

Arbeiderpartiets alternative forslag til statsbudsjett legges fram i november. Før den tid skal KrF ha tatt stilling til om partiet ønsker å gå inn i en regjering med Ap og Senterpartiet, søke makt med den sittende regjeringen eller fortsette i opposisjon som i dag.

