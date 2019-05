AP: Norskeid cruiserederi bekrefter at et av selskapets skip var innblandet i ulykken i Budapest

Det norskeide cruiserederiet Viking bekrefter at skipet Viking Sigyn var involvert i ulykken i Budapest der en rekke sørkoreanske turister mistet livet.

Saken oppdateres!

I en uttalelse torsdag skriver selskapet at cruiseskipet var i nærheten av den ungarske turistbåten «da den var involvert i en hendelse» klokka 21 onsdag kveld.

Sju sørkoreanske turister er bekreftet omkommet, mens 19 andre sørkoreanere samt to ungarere er savnet etter at turistbåten kantret og sank.

Ingen om bord på cruiseskipet ble skadd. Selskapet opplyser at det samarbeider med myndighetene.

Den sørkoreanske turoperatøren Lee Sang-moo opplyser at seks kvinner og en mann er bekreftet omkommet. De er i alderen 31 til 66 år.

UNDERSØKER: Ungarsk politi undersøker Viking Sigyn etter ulykken som fant sted onsdag kveld. Foto: Peter Lakatos (AP)

Ei seks år gammel jente var blant passasjerene. Hun er ikke på listen over overlevende.

Turistbåten sank like ved brua Margaret, ikke langt unna parlamentsbygningen i sentrum av den ungarske hovedstaden. Den skal ha ligget for anker da den ble truffet av den andre båten.

Sør-Koreas utenriksdepartement bekrefter i en uttalelse at alle passasjerene om bord var sørkoreanere. Båten hadde også et mannskap på to, begge ungarere. De er blant de savnede