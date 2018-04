Ap og Sp vil utsette Statoils navnebytte

Statoils navnebytte til Equinor bør utsettes til Stortinget har drøftet saken, mener Ap og Sp.

Marit Arnstad (Sp) og Espen Barth Eide (Ap) legger tirsdag fram forslag i Stortinget om at spørsmålet om et navnebytte for Statoil bør utsettes inntil «saken er redegjort for og drøftet i Stortinget», skriver Aftenposten.

De to mener dette er en sak for eierne, ikke noe styret og departementet kan avgjøre alene. Staten eier 67 prosent av aksjene i Statoil.

Marit Arnstad sier at hun Sp ikke har tatt stilling til om de vil si nei til navnebyttet.

– Poenget er at det ikke bør fattes noen endelig beslutning i Statoils generalforsamling om et navnebytte før statsråden har drøftet dette spørsmålet med Stortinget, sier hun.

Olje- og energiminister Terje Søviknes kommenterer forslaget slik:

– Departementet har mottatt forespørsel om redegjørelse av dette spørsmålet tidligere. Jeg stiller meg selvsagt åpen for redegjørelser om dette også fremover.

