Ap-ordførere kritiserer ledelsen

Ap går tilbake minst 10 prosentpoeng i til sammen 89 kommuner etter årets valg. Flere av partiets ordførere setter spørsmålstegn ved ledelsens prioriteringer.

Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) i Ringerike, der Ap gikk ned 12,5 prosentpoeng, sier til Nationen at det er opplagt at Ap-ledelsen må se seg selv i speilet med en «stor porsjon selvransakelse».

– Noe har sviktet stort. Erkjenner man det, bør man også tillate seg å åpne for endringer, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus. Hadia Tajik t.h. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I Alstahaug kommune har Ap falt med nesten 31 prosentpoeng, ned til 11 prosent. Ordfører Bård Langø (Ap) tar ikke gjenvalg, men sier at valgresultatet viser at mange er lei av at både flertallet på Stortinget og Ap er i utakt med hva som rører seg utenfor Ring 3.

Også ordførere i Kautokeino, Verdal, Surnadal og andre distriktskommuner peker på sentraliseringsproblemet, men flere av dem påpeker også at de ikke mener det er riktig å vurdere ledelsens stilling.

Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde valgnatten ingen planer om noen lederdiskusjon.

– Vi skal gjennomgå valgkampen og trekke lærdommer av den. Men jeg opplever at politikken er godt forankret. Vi har ført valgkamp på politikk som har vært godt formidlet, i et veldig krevende medielandskap hvor andre saker har dominert, sa Støre til NTB natt til tirsdag.

