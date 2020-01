Ap på glid om iskanten

Ap vil legge mer vekt på miljø og klima i den betente striden om hvor iskanten skal gå, signaliserer partileder Jonas Gahr Støre.

– Arbeiderpartiet vil i arbeidet med denne saken legge større vekt på sårbarhet, miljø og artsmangfold enn vi har gjort tidligere, sier Støre til NTB.

Ap har til nå holdt kortene tett til brystet når det gjelder hvor partiet står i saken, og har villet avvente regjeringens forvaltningsplan for nordområdene, som er ventet før påske.

Iskantstriden avgjør i praksis hvor langt nord det skal være tillatt med oljeaktivitet og splitter norsk politikk på kryss og tvers.

Ap har nylig blitt utfordret av både SV og KrF, som kjemper for at grensen for iskantsonen skal trekkes lenger sørover. Frp slåss på sin side med nebb og klør for at grensa skal være «dynamisk» og trekkes lenger nord ettersom isen smelter, noe som kan åpne for mer oljeaktivitet i Barentshavet.

– Dette er i første rekke et spørsmål og miljø og biologisk mangfold. Konsekvensen av klimaendringene som allerede skjer, gjør området mer sårbart. Og det krever at vi har større vekt på slike kriterier, sier Støre, som samtidig understreker at partiet ikke har landet i saken.

– Hva dette kommer til å si for hvor man trekket grensa eller hvilke krav man stiller til aktiviteter i disse områdene, får vi komme tilbake til, sier han.

