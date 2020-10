Ap-politiker med knallharde anklager mot Vårt Land: - Ville ha negative ting om Shabana Rehman

Ap-politiker Sarah Gaulin reagerer kraftig på henvendelsen fra avisen Vårt Land, der hun sier hun ble lovet anonymitet i bytte mot negative kommentarer.

- Jeg har blitt forsøkt dratt inn i den pågående prosessen mot Shabana Rehman og organisasjonen Født fri. Her var det åpenbart at Vårt lands journalist ønsket å ha meg med som en «varsler». Ikke mot Født fri, men mot Shabana Rehman, slik jeg opplevde det. Denne såkalte gravejournalisten tilbudte meg til og med full anonymitet for å uttale meg i denne saken.

Det skriver Ap-politiker Sarah Gaulin i et innlegg på sin Facebook-side. Gaulin har lenge vært engasjert i blant annet negativ sosial kontroll, og kjente godt til Shabana Rehman og stiftelsen Født Fri. Hun sier at avisen Vårt Land bare ønsket negative kommentarer om Rehman og at de tilbød anonymitet hvis de fikk det.

FYRER LØS: Ap-politiker Sarah Gaulin fyrer løs mot Vårt Land. Foto: Facebook (Skjermdump)

Den kristne avisen Vårt Land var tidlig ute med å skrive om uro og problemer i organisasjonen Født Fri, som er ledet av Shabana Rehman. Født Fri hadde fått millioner av regjeringen til å kjempe mot negativ sosial kontroll.

« ... anklager om pengesløsing, fryktkultur og uryddige arbeidsforhold av flere tidligere engasjerte. Styret har tillit til driften, og flere tar Rehman i forsvar» skrev Vårt Land i august.

Avisen skrev flere artikler om varsler som både var sendt til Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) og til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Mener Vårt Land drev kampanjejournalistikk

Nå anklager Gaulin Vårt Land for å ha drevet kampanjejournalistikk i saken. Kampanjejournalistikk er et begrep som gjerne brukes om journalistikk hvor journalisten prøver å påvirke lesernes syn i bestemte saker. Gaulin anklager altså Vårt Land for å ha lett etter personer som hadde negativt å si om Rehman. Gaulin får støtte fra generalsekretær Dana Manouchehri i organisasjonen LIM, som sier hun har opplevd det samme.

- Samme fikk jeg, jeg fikk også tilbud om full anonymitet hvis jeg hadde negativitet å spre, kommenterer Manouchehri under Facebook-posten til Gaulin.



Nettavisen har kontaktet Manouchehri for å be henne utdype dette, men har så langt ikke fått svar.

Les mer: Regnskapsfører om granskningsavhør: - Det er en drittpakke. De var ute etter å ta Shabana Rehman



Vårt Land: - Medfører ikke riktighet

Revisjonsfirmaet Ernst & Young (EY) ble hyret av IMDi til å undersøke Født Fri. EY-rapporten førte til IMDi trakk tilbake støtten til Født Fri. Født Fri mener beskyldningene er feil.

Sarah Gaulin skriver at hun lenge har fulgt debatten rundt Født Fri, men har valgt å ikke delta i den, før nå:

- Men nå synes jeg det begynner bli veldig ille, når jeg blir kontaktet av en journalist med spørsmål om ikke også jeg skal beskylde Shabana Rehman for et eller annet, skriver hun på FB.

- Dette medfører ikke riktighet, svarer nyhetsredaktør Veslemøy Hedvig Østrem i Vårt Land da Nettavisen kontakter henne om anklagene fra Gaulin.

Veslemøy Hedvig Østrem avviser at Vårt Land. Foto: Mariam Butt (NTB)

Hun avviser at Vårt Land har fisket etter negativ omtale av Shabana Rehman og ikke ønsket å publisere eller ta med kommentarer fra Gaulin når hun hadde noe positivt å si om Rehman.

Les også: Født Fri slår tilbake mot beskyldninger om underslag

Brukte anonyme kilder

Nyhetsredaktøren skriver til Nettavisen at Vårt Land har hatt bakgrunnssamtaler med flere titalls kilder, og at de kritikkverdige forholdene de har omtalt om Født Fri og Rehman er bekreftet av en rekke uavhengige kilder, og at det også støttes av skriftlig materiale.

- Kilder som i våre samtaler har støttet Rehman, er også sitert i artikkelen. Vi har også publisert artikler der kilder fremmer kritikk mot granskingen fra EY, sier hun.

Østrem sier at Vårt Land i denne saken har snakket med kilder uten bred medieerfaring, og at det derfor har vært ekstra viktig å gjøre premissene klare.

- Vi har gjort det tydelig for alle kildene hva som er bakgrunnssamtaler, hva som er intervju og hvordan vi arbeider med krevende sakskompleks. Vi har også opplyst kildene om at pressen beskytter sine kilder og har forklart kravet til dokumentasjon og kildebredde når kilder fremmer kritikk anonymt.

- Ser fram til PFU-behandling

Men hun avviser altså at Vårt Lands journalist har fisket etter negative kommentarer og droppet positive.

Facebook-innlegget til Gaulin blir støttet av flere personer, blant andre generalsekretær Manoucheri i organisasjonen LIM som nevnt over. Det er også andre i kommentarfeltet som hevder at de har blitt kontakt av Vårt Land, og at journalisten kun skulle vært interessert i negative reaksjoner eller kommentarer.

Det kommer også fram at Gaulin har gitt en uttalelse til Pressens faglige utvalg, ettersom Shabana Rehman har klaget inn Vårt Land for blant annet forhåndsdømming i sin dekning i Født Fri-saken. Bransjenettstedet Journalisten.no har omtalt klagen som nå skal behandles av PFU, som er pressens selvdømmeorgan.

- PFU er varslet og jeg har også gitt dem en uttalelse, skriver Gaulin i kommentarfeltet på sin post på Facebook.

Vårt Land mener at de ikke har gjort noe galt i denne saken, og ser fram til at saken blir behandlet i PFU.

- Shabana Rehman og Født fri har fått rikelig med anledning og god tid til å svare på kritikken. Vårt Land har fulgt god presseskikk i denne saken, og vi imøteser behandlingen av Rehmans klage i Pressens Faglige Utvalg, sier Østrem.