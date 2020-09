Ap-profil slår tilbake mot Fredrik Solvang: - Det er ingen søndagsskole

Ap-politiker Masud Gharahkhani reagerer på NRK-programlederens påstander i Debatten, men Fredrik Solvang tar det hele med stor ro.

Torsdag kveld ble det høy temperatur i studioet under NRK Debatten, der brannen i flyktningleiren Moria og hvor mange flyktninger Norge skal ta imot var tema.

- Nei, nå holder du opp, tordnet programleder Fredrik Solvang til Aps innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharakhani, og hevdet at ingen skjønte hva han mente om den betente saken - og at han dobbeltkommuniserte.

Det får Gharahkhani til å reagere.

- Jeg har ansvar for et vanskelig politisk område, da må jeg også leve med vanskelige spørsmål. Det skulle bare mangle. Men jeg er helt uenig med Solvang i at jeg var utydelig, sier Gharahkhani til Nettavisen dagen derpå.

GRILLET: Arbeiderpartiets innvandrerpolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, ble stilt til veggs av NRK-programleder Fredrik Solvang i Debatten på NRK torsdag kveld om Moria-flyktningene. - Nå må du holde opp, tordnet programlederen til Ap-politikeren. Foto: NRK

- Ingen skjønner hva det betyr

Bakgrunnen for debatten var at regjeringen etter brannen i Moria-leiren har sagt de skal hente 50 asylsøkere til Norge. Samtidig har en rekke andre tatt til orde for å hente flere, deriblant Arbeiderpartiet.

I Debatten sa Gharakhani at Arbeiderpartiet ønsker å ta imot inntil 500 ekstra kvoteflyktninger, men på gjentatte spørsmål fra programlederen var ikke Aps talsmann like tydelig på om han ville faktisk hente dem fra Moria-leiren.

- Det er ikke bare jeg som har problemer med å forstå hva Arbeiderpartiet mener. Flere av dine partifeller har bedt deg være helt tydelig at dere vil hente 500 fra Moria - er det det du vil? spurte Solvang, og tordnet:

- Ingen skjønner hva det betyr!

- Det er ingen søndagsskole

- Hva tenker du om å bli snakket slik til på direkten?

- Det å jobbe med innvandring er ingen søndagsskole. Så jeg tåler mye, jeg, sier Gharakhani til Nettavisen.

- Synes du det var riktig av Solvang å gjøre det?

- Det må han vurdere selv, svarer han kort.

INGEN SØNDAGSSKOLE: Gharahkhani sier han må tåle vanskelige spørsmål. - Det å jobbe med innvandring er ingen søndagsskole. Så jeg tåler mye jeg, sier han til Nettavisen. Han reagerer likevel på Fredrik Solvangs påstander om at han er utydelig og dobbeltkommuniserer. Foto: Lars Opstad

Han er imidlertid tydelig på hva han mener om å bli anklaget for å dobbeltkommunisere:

- Jeg er helt uenig med Fredrik. Ap har hele veien hatt en tydelig politikk. I denne saken er KrF, Venstre og Høyre som svikter og bedriver dobbelkommunikasjon. De har overlatt innvandring skuta til høyrepopulister, sier Ap-politikeren.

Gharakhani påpeker at det Arbeiderpartiet ønsker, er at FN skal vurdere hvor mange som skal hentes fra Moria-leiren, som han også sa i NRK Debatten.

- Ap har hele tiden ment at vi bør øke antall kvoteflyktninger med 500 og som en del av dette vurdere, sammen med FN, om et antall av disse i stedet bør være sårbare asylsøkere med beskyttelsesbehov fra Moria, gjennom såkalt relokalisering. For oss er det helt avgjørende at FN bistår i dette arbeidet, sier Gharakhani.

Solvang: - Føler meg på veldig trygg grunn

Fredrik Solvang selv avviser at han gikk for langt.

- Som jeg understreket i Debatten, det er ikke bare jeg som ikke forstår hva Aps løsning går ut på. I Dagsnytt 18 gjennomførte kollega Sigrid Sollund et lignende intervju med Gharakhani der også hennes fokus var å forsøke å utrede hva Aps forslag vil innebære, skriver Solvang i en epost til Nettavisen.

- I siste utgave av Aftenpodden, raljerer Lars Molteberg Molnes, Trine Eilertsen og Kjetil B. Alstadheim over at det i flere saker den siste tiden har vært umulig å få ut av Ap hva de mener før regjeringen har ment noe. Så jeg føler meg på veldig trygg grunn når jeg forsøker å få klarhet i hva Aps forslag faktisk innebærer, understreker han.

TRYGG GRUNN: NRK-programleder Fredrik Solvang sier til Nettavisen at han føler seg på trygg grunn etter at han gikk hardt mot Ap-politiker Masud Gharahkhani i torsdagens Debatten-sending. Foto: Nrk

Solvang viser til at hans spørsmål om hva Aps politikk er når det gjelder Moria-flyktningene tok utgangspunkt i Gharakhanis eget brev til partimedlemmene som står bak Facebook-gruppen «500 frå Moria, ikkje 50!», som har 70.000 medlemmer.

- Jeg siterer Halle Jørn Hansen fra FB-siden: «Jeg er skuffet, nedslått og forbannet over svaret. Det er med andre ord en stor og voksende folkebevegelse der ute som vil noe annet enn regjeringen og Arbeiderpartiets ledelse. De vil ha politisk tydelighet og handling fra ansvarlige politikere nå! De vil ha politikere som evner å vise solidaritet, medmenneskelighet og handlekraft nå!», skriver programlederen.

MDG: - Vil ta imot 1500

MDG-politiker Une Bastholm var derimot krystallklar i NRK Debatten. Hun ville ta imot 1500 fra Moria-leiren.

- Det ligner på tallene vi tok imot fra Hellas og Italia i 2016, etter krisen i Middelhavet. Det er også tenk på et tall, det har du helt rett i. Det er forskjell her. Vi står og snakker om tall. Men det er snakk om mennesker. Vi står i Norge, som er et rikt land, med masse kapasitet, sa Bastholm.

TENK PÅ ET TALL: Miljøpartiet De Grønnes leder Une Bastholm mener at Norge bør hente 1500 av de som tidligere bodde i Moria-leiren. Foto: Skjermdump (NRK Debatten)

Seniorforsker Bøås mente på den andre siden at det var dypt problematisk at politikerne plukker ut enkelte fra en bestemt leir i vårt nærområde.

- De er veldig synlige, og i et land som nordmenn har et forhold til. Men så er mengder av flyktninger som forblir usynlige, sa Bøås under debatten.