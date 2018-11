Ap raser på ny måling - KrF går frem

– Vi straffes ikke for å ha valgt Erna, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Sentios partibarometer for DN viser blått flertall og at både KrF og Venstre holder sperregrensen på avstand.

– Vi straffes ikke for å ha valgt Erna, kanskje tvert imot, hvis vi skal tro målingen. Men dette er en enkeltmåling, så vi må se over tid. Og vi må få vist gjennom forhandlinger og forhåpentlig en plattform at vi får gode gjennomslag for vår politikk, sier Ropstad til DN.

Målingen ble gjort i perioden 30. oktober til 5. november. Fredag 2. november ble det blått flertall med 98 mot 90 stemmer i den gule leiren.

Ap faller med hele 3,8 prosentpoeng, men nestleder Hadia Tajik har fokus på at høsten har bydd på gode målinger for partiet.

Alle de fire ikke-sosialistiske partiene fikk en oppsving, se under:

Høyre: 26,9 prosent - frem 1,1 prosentpoeng.



Ap: 25 prosent - tilbake 3,8 prosentpoeng.



Frp: 13,7 prosent - frem 1,0 prosentpoeng.



Sp: 10,0 prosent - tilbake 0,5 prosentpoeng.



SV: 7,5 prosent - frem 0,8 prosentpoeng.



KrF: 4,7 prosent - frem 0,2 prosentpoeng.



Venstre: 4,5 prosent - frem 1,7 prosentpoeng.



Rødt: 4,4 prosent - frem 0,8 prosentpoeng.



MDG: 2,4 prosent - frem 0,1 prosentpoeng.





Nettavisen får opplyst fra DN at feilmarginen er som følger:



Fredag klokken 10 legger KrF frem sitt alternative budsjett.





















